Sırbistan'da düzenlenen Comen Kupası'nda milli yüzücüler 6 madalya kazandı.

Türkiye Yüzme Federasyonu'nun açıklamasına göre, Belgrad'da gerçekleştirilen organizasyonda milli sporcu Taylan Uygur, 400 metre serbestte 4.01.58'lik derecesi ile altın madalya kazandı.

Beril Çağrı da 400 metre serbestte 4.23.75'lik derecesi ile gümüş madalya aldı.

Arel Gültekin, Uygar Kahraman, Kırhan Yılmaz ve Utku Ulucan'dan oluşan 4x100 metre serbest erkek bayrak takımı ise 3.29.49'luk derecesiyle gümüş madalyaya ulaştı.

Tuana Betül Ergün, Beril Çağrı, Derin Akar ve Duru Düzen'den oluşan 4x100 metre serbest kadın bayrak takımı da 3.55.49'luk dereceyle bronz madalya elde etti.

Utku Ulucan 200 metre sırtüstünde 2.03.14'lük derecesiyle, Lina Deniz Oğuzhan da 200 metre sırtüstünde 2.21.98'lik derecesiyle bronz madalyaya uzandı.