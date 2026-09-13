Milliler Avrupa Şampiyonası'nı 16 madalyayla tamamladı

Gebze Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenen 2026 Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nın 5'inci ve son gününde Türkiye 'den 9 sporcu mücadele etti.

Milli yüzücü Defne Kurt, kadınlar 100 metre serbest stil S10 finalinde finaldeki 59.37'lik derecesiyle birinci oldu ve şampiyonadaki 5'inci altın madalyasını elde etti. Defne, bir Avrupa Şampiyonasında 5 altın madalya kazanan ilk Türk sporcu olarak da tarihe geçti.

Günün ikinci altın madalyasını ise erkekler 200 metrede bireysel karışık SM8 finalinde 2,24,13'lük derecesiyle Turgut Aslan Yaraman aldı.

Şampiyonadaki son madalyayı erkekler 200 metre serbest stil S3 finalinde yarışan Umut Ünlü kazandı. Umut, 3,22,30'luk derecesiyle gümüş madalya elde etti.

Türkiye, şampiyonada toplam 9 altın, 7 gümüş olmak üzere 16 madalya kazandı. Şampiyonayı Rusya Federasyonu 33 altın, 39 gümüş ve 20 bronz madalyayla birinci, İtalya 29 altın, 16, gümüş ve 16 bronz madalyayla ikinci, Ukrayna ise 25 altın, 25 gümüş ve 23 bronz madalyayla üçüncü tamamladı.