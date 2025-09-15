Milliler,Balkan Şampiyonası'nda 11 madalya kazandı

Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre iki gün süren organizasyonda 22 milli sporcu tatamiye çıktı.



Milliler, ilk gün yapılan bireysel müsabakalarda 3 altın, 1 gümüş ve 6 bronz madalya kazandı.



Erkekler 60 kiloda Tuncay Türkman, kadınlar 48 kiloda Şeyma Yıldırım ve 70 kiloda Rümeysa Koto, kürsünün zirvesinde yer aldı.



Şampiyonanın son gününde gerçekleştirilen karışık takım müsabakalarında ise milli takım, gümüş madalyanın sahibi oldu.



Türkiye böylece organizasyonu 3 altın, 2 gümüş ve 6 bronz olmak üzere 11 madalyayla tamamladı.