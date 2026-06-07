Milliler, galibiyet sonrası açıkladı. "Saat farkı zorladı | Öz eleştirimizi yaptık"

“ÖZ ELEŞTİRİMİZİ YAPTIK”

İsmail Yüksek ise "İyi bir heyecanımız var. 24 yıl sonra bize denk gelmesi büyük bir gurur. İki hazırlık maçını kazandık, moralli başlayacağız. Bazı gerçekleri konuşmamız lazım. Mücadele anlamında bize yakışmayan oyun oldu. Çok daha iyi oynayabilirdik. Çok pozisyon verdik, Veneuzela'dan çok daha iyi takımlarla oynayacağız. Az önce içeride öz eleştirimizi yaptık ve çok daha sağlam oynamamız gerektiğini konuştuk. Gereken çalışmaları yaparak Dünya Kupası'na hazır olacağız." ifadelerini kullandı.