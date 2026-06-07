Milliler, galibiyet sonrası açıkladı. "Saat farkı zorladı | Öz eleştirimizi yaptık"
07.06.2026 03:21
A Milli Takım'ın Venezuela'yı yendiği maçta gol atan Yunus Akgün ve müsabakaya ilk 11'de başlayan İsmail Yüksek, karşılaşma sonrası konuştu.
2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Venezuela ile A Milli Takım karşı karşıya geldi.
Milliler, Florida'daki Inter Miami FC Stadı'nda oynanan müsabakada 1-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Karşılaşmada fileleri sarsan milli futbolcu Yunus Akgün ve maça ilk 11'de başlayan İsmail Yüksek, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.
“SAAT FARKI, ADAPTASYONU ZORLADI”
Akgün, "Maçın başlarında saat farkından dolayı adapte olmakta zorlandık. Gelişmeye devam ediyoruz. Dünya Kupası öncesi iyi bir test olduğuna inanıyorum. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz." dedi.
Milli futbolcular, Venezuela maçı öncesi hatıra fotoğrafı çektirdi.
“ÖZ ELEŞTİRİMİZİ YAPTIK”
İsmail Yüksek ise "İyi bir heyecanımız var. 24 yıl sonra bize denk gelmesi büyük bir gurur. İki hazırlık maçını kazandık, moralli başlayacağız. Bazı gerçekleri konuşmamız lazım. Mücadele anlamında bize yakışmayan oyun oldu. Çok daha iyi oynayabilirdik. Çok pozisyon verdik, Veneuzela'dan çok daha iyi takımlarla oynayacağız. Az önce içeride öz eleştirimizi yaptık ve çok daha sağlam oynamamız gerektiğini konuştuk. Gereken çalışmaları yaparak Dünya Kupası'na hazır olacağız." ifadelerini kullandı.