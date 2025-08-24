Milliler, Karadağ'ı 9 sayıyla geçti

Milli Takım FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası öncesi son hazırlık maçında İstanbul'da Karadağ'ı ağırladı.

Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki karşılaşmayı Mehmet Karabilecen, Can Mavisu ve Ahmet Tatlıcı yönetti.

Maçın ilk çeyreği karşılıklı basketlere sahne olurken; ay-yıldızlı takım Cedi Osman, Alperen Şengün ve Şehmus Hazer'in etkili oyunuyla birinci periyodu 26-24 önde tamamladı.



Başa baş geçen ikinci çeyrekte Alperen Şengün ile skor üreten milliler, Karadağ'a savunmada karşılık veremedi ve soyunma odasına 49-47 geride gitti.



İkinci yarıya hücumda iyi bir başlayan Türkiye, özellikle Alperen Şengün'ün üstün oyunuyla final periyoduna 12 sayılık (76-64) avantajla gitti.



Son çeyrekte oyun ve skor üstünlüğünü sürdüren A Milli Takım, mücadeleyi 96-85 kazandı.



Karşılaşmada milli oyuncu Alperen Şengün, performansıyla maça damga vurdu.



Müsabakada 27 dakika 26 saniye süre alan NBA patentli ay-yıldızlı basketbolcu, 26 sayı, 11 ribaunt, 2 asist ve 4 top çalma ile oynadı.



Cedi Osman 19 sayı, Şehmus Hazer ve Futkan Korkmaz ise 10'ar sayıyla mücadele etti.

