Milliler rakip tanımıyor: 7'de 7
A Milli Kadın Voleybol Takımı rakip tanımıyor. Filenin Sultanları, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi ikinci haftasındaki üçüncü maçında Güney Kore'yi 3-0 yendi.
2025 Kadınlar FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) İstanbul'da düzenlenen ikinci haftasında Türkiye, Güney Kore'yi 3-0 mağlup etti.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan ve Nicolas Casado (Arjantin), Wael Kandil'in (Mısır) yönettiği maçta, milli takım setleri 25-11, 25-13 ve 25-17'yle kazandı.
Ay-yıldızlı ekipte Berka Buse Özden 12, Deniz Uyanık 11 sayı kaydetti.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, organizasyonda 7'de 7 yaparak namağlup ünvanını sürdürmiş oldu. Güney Kore ise altıncı yenilgisini aldı.
Milliler, İstanbul etabındaki 4. ve son müsabakasında yarın saat 19.30'da Brezilya ile karşı karşıya gelecek.
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