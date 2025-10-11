Milliler üç puan için sahada: Bulgaristan - Türkiye muhtemel 11’ler

Vasil Levski Ulusal Stadı'nda oynanacak karşılaşma bugün saat 21.45'te başlayacak ve TV8'den naklen yayınlanacak. Mücadeleyi Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Luis Godinho düdük yönetirken yardımcılıklarını aynı ülkeden Rui Teixeira ve Pedro Almeida yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Miguel Nogueira olacak.



Türkiye, E Grubu'ndaki üçüncü maçlar öncesinde aynı puana sahip Gürcistan'ın averajla gerisinde 3. sırada yer alıyor. Puanı bulunmayan Bulgaristan ise son sırada bulunuyor. E Grubu'nda 6 puanla İspanya ilk sıranın sahibi.



MUHTEMEL 11



Teknik direktör Vincenzo Montella'nın takımını sahaya Uğurcan; Ferdi, Merih, Abdülkerim, Eren; İsmail, Hakan; Yunus, Arda, Kenan ve Kerem on biriyle çıkarması bekleniyor.



Bulgaristan mücadelesinde ay-yıldızlılar, Yunus, Arda, Kenan ve Kerem gibi oyuncularda gol yollarında etkili olmaya çalışacak.



DİMİTROV İLK KEZ TÜRKİYE MAÇIYLA SAHADA



Bulgaristan, Türkiye maçına yeni teknik direktörü Alexander Dimitrov yönetiminde çıkacak.



Gruptaki ikinci maçını kaybeden Bulgaristan'da Ilian Iliev'in yerine teknik direktörlük görevine son 7 yılda Bulgaristan Ümit Milli Takımı'nı çalıştıran Dimitrov getirildi.



LİDER BİTİREN TAKIM DOĞRUDAN DÜNYA KUPASI’NA KATILACAK



ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek ve 48 takımın mücadele edeceği 2026 Dünya Kupası'na, eleme maçları sonucunda Avrupa'dan 16 takım katılım hakkı kazanacak.



Kasım ayında sona erecek Avrupa elemelerinde, gruplarını lider tamamlayan 12 takım doğrudan Dünya Kupası'na katılım hakkı elde edecek.



Son 4 bilet için ise 12 grup ikincisi ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takımın katılımıyla toplam 16 takım mücadele edecek. Play-off maçları 2026'nın mart ayında oynanacak.



