Millilerden 3 kulvarda yarı final mücadelesi (Türkiye-İtalya voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?)

A Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi'nde, U21 Kadın Voleybol Milli Takımı ile U22 Erkek Milli Voleybol Takımı da Avrupa Şampiyonası'nda yarı final mücadelesi verecek.



FIVB MİLLETLER LİGİ - TÜRKİYE-İTALYA



Türkiye-İtalya yarı final mücadelesi 16 Temmuz Cumartesi günü saat 18.30'da Ankara'da oynanacak. Karşılaşmayı TRT1 yayınlayacak



AVRUPA ŞAMPİYONASI(U21) TÜRKİYE-İTALYA



21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonasının yarı finalinde kadın voleybol takımı Türkiye deplasmanda İTalya ile karşılacak. Karşılaşma saat 18.30'da yayınlanacak.



AVRUPA ŞAMPİYONASI(U22) TÜRKİYE-FRANSA



22 yaş altı Avrupa Şampiyonasının yarı finalinde erkek voleybol takımı Polonya'da Fransa ile karşılaşacak. Karşılaşma saat 18.30'da başlayacak.