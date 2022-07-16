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Millilerden 3 kulvarda yarı final mücadelesi (Türkiye-İtalya voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?)

Ay-yıldızlılar üç ayrı kategoride finale yükselmek için sahaya çıkıyor. Filenin sultanları Ankara'da düzenlenen Milletler Ligi yarı finalinde İtalya ila karşılaşacak. U21 kadın ve U22 erkek voleybol takımları da yarı final mücadelesi verecek. Türkiye-İtalya voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?

Haberler 16.07.2022 - 08:49

Millilerden 3 kulvarda yarı final mücadelesi (Türkiye-İtalya voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?)

A Milli Kadın Takımı Milletler Ligi'nde, U21 Kadın Voleybol Milli Takımı ile U22 Erkek Milli Voleybol Takımı da Avrupa Şampiyonası'nda yarı final mücadelesi verecek.

FIVB MİLLETLER LİGİ - TÜRKİYE-İTALYA

Türkiye-İtalya yarı final mücadelesi 16 Temmuz Cumartesi günü saat 18.30'da Ankara'da oynanacak. Karşılaşmayı TRT1 yayınlayacak

AVRUPA ŞAMPİYONASI(U21) TÜRKİYE-İTALYA

21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonasının yarı finalinde kadın voleybol takımı Türkiye deplasmanda İTalya ile karşılacak. Karşılaşma saat 18.30'da yayınlanacak.

AVRUPA ŞAMPİYONASI(U22) TÜRKİYE-FRANSA

22 yaş altı Avrupa Şampiyonasının yarı finalinde erkek voleybol takımı Polonya'da Fransa ile karşılaşacak. Karşılaşma saat 18.30'da başlayacak.

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