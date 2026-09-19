Millwall-West Ham United 14 yıl sonra karşılaştı. Holiganlar rakip takım taraftarını tuzağa düşürdü

Yeşil Sokak Holiganları,, seneler sonra yeniden buluştu. Millwall-West Ham United maçı öncesinde ise Londra polisine ekstra mesai düştü.

14 yıl aranın ardından ilk kez oynanan maç öncesi Londra sokaklarında üst düzey güvenlik önlemleri alındı.



Buna karşın West Ham taraftarları, Millwall taraftarlarına kavga etmek için konum vererek davette bulundu.

TUZAĞA DÜŞTÜLER, GÖZALTINA ALINDILAR



Söylenen yere giden Millwall'lu holiganlar ise polisle karşılaştı. West Ham taraftarları, çağırdıkları lokasyona gitmek yerine polise haber vererek rakip takım taraftarını tuzağa düşürdü.



Olay yerine giden Millwall'lu taraftarlar ise Londra polisi tarafından gözaltına alındı.



Rekabet Green Street Hooligans başta olmak üzere The Firm ve Rise of the Footsoldier filmlerine konu olmuştu.