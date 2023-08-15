Milot Rashica kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Beşiktaş'ın yeni oyuncusu Milot Rashica'nın kariyeri

Milot Rashica ismi Beşiktaş taraftarlarının gündeminde yer alıyor. 2022-23 sezonunda Galatasaray formasıyla Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda toplam 30 maça çıkan Milot Rashica, 6 gol 7 asistlik istatistik yakalamıştı. İşte, Beşiktaş'ın yeni oyuncusu Milot Rashica'nın kariyeri...



MİLOT RASHİCA KİMDİR?



Milot Rashica, 1996 yılında bugün Kosova sınırlarında yer alan Yugoslavya'nın Vučitrn şehrinde dünyaya geldi. Profesyonel ilk maçına 16 yaşında yerel kulüp olan KF Vushtrria ile çıktı.



10 Eylül 2014'te, deneme amaçlı olarak Vitesse'ye çağırıldı ve kulübün genç takımı için uygun göründü. 10 Şubat 2015'te 300.000 €'luk bir ücret karşılığında üç yıllık bir anlaşma imzaladı.



30 Temmuz 2015'te, 2015-16 UEFA Avrupa Ligi üçüncü ön eleme turunda Southampton karşısında deplasmanda 3-0 mağlup olunan maçta Uroš Đurđević'in yerine ikinci yarıda oyuna dahil olarak profesyonel ilk maçına çıktı.



31 Ocak 2018'de Bundesliga kulübü Werder Bremen'e katıldı.



22 Haziran 2021'de, Premier Lig'e yeni yükselen Norwich City ile dört yıllık bir sözleşme imzaladı.



Eylül 2022'de kiralık olarak Galatasaray'a katıldı. Galatasaray formasıyla çıktığı 30 resmi maçta 6 gol atıp 7 asist yaptı.



Rashica, Arnavutluk milli takımının çeşitli alt gruplarında oynadıktan sonra, 29 Mart 2016'da Arnavutluk A milli takımına çağırıldı.



15 Ağustos 2016'da Rashica'nın Kosova'ya geçtiği açıklandı.

30 Ağustos 2016'da, Finlandiya'ya karşı 2018 FIFA Dünya Kupası eleme maçı için kadroya çağrıldı ve ilk maçında forma terletti.

