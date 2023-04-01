Milyarder LeBron James yatırımlarına yenisini ekledi

Los Angeles Lakers'ta forma giyen LeBron James'in ticari portföyü büyümeye devam ediyor.

Kariyerinin yanı sıra yatırımlarıyla da gündeme gelen LeBron James yeni bir işe daha adım attı. NBA'in efsane ismi, Ohio'nun Akron şehrinde Starbucks şubesi açtı. Ancak bu şube diğerlerine nazaran biraz daha farklı işliyor. Amerikalı oyuncu bu şubeyi eğitim mağazası olarak kullanıyor.

LeBron James, House Thirty Three olarak adlandırılan yerde ilk olarak Starbucks açtı. Ancak ilerleyen günlerde spor mağazası, yemek alanları ve giysi mağazaları da olacak.

Memleketine yatırım yapmayı tercih eden LeBron James, kahve dükkanının yanı sıra çeşitli işletmeler de kurdu. Amerikalı oyuncu Akron'da yaşayan insanları birleştirmek ve insanlara katkı yapmak istiyor.