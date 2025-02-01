Mimovic, Fenerbahçe'nin 6. Sırp futbolcusu oldu

Kanarya, 2024 yılından itibaren Kızılyıldız A takımında forma giyen Mimovic ile 4.5 yıllık sözleşme imzalandı. Mimovic aynı zamanda Fenerbahçe'nin 6. Sırp futbolcusu oldu.

İLK SIRP FUTBOLCUSU



Sarı-lacivertli takımın ilk Sırp futbolcusu, 2006-2007 sezonu öncesi transfer edilen Mateja Kezman’dı. Kezman, ilk sezonunda Süper Lig şampiyonluğu da yaşadı.

Ağustos 2012’de Juventus’tan kadroya dahil olan Milos Krasic ise ilk sezonunda bekleneni veremezken, daha sonra kendisiyle yollar ayrıldı. 2015-2016 sezonunda ise Lazar Markovic, kiralık olarak transfer edildi. Markovic, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle 21 maçta forma giyebildi. Kanarya, 2023 yazında ise Sırp futbolcu Dusan Tadic’i renklerine bağladı. Tadic'in ardından bu sezon başında Filip Kostic de kadroya dahil oldu.

