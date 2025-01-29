Mimovic kimdir? Fenerbahçe'nin yeni transferi Ognjen Mimovic kaç yaşında, nereli?

Ognjen Mimovic, 17 Ağustos 2004 yılında Sırbistan'ın Gornji Milanovac şehrinde doğmuştur.



Sağ bek pozisyonunda görev yapan oyuncu, kariyerine Metalac Gornji Milanovac altyapısında başladı ve ardından 2021 yılında Kızılyıldız'ın altyapısına transfer oldu.



2023 yılında Kızılyıldız'ın A takımına yükselen Mimovic, aynı yıl OFK Beograd'a kiralandı ve burada 14 maçta forma giydi.



Kızılyıldız formasıyla toplamda 25 lig maçına çıkan oyuncu, 2025 yılında Fransız kulübü Saint-Étienne'e transfer olmuştur.



Ayrıca, Sırbistan U18, U19 ve U21 milli takımlarında da görev almıştır.