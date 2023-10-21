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Minik jimnastikçilerden İtalya'da derece

Minik Jimnastikçiler İtalya'da düzenlenen Uluslararası Estetik Grup Jimnastik Federasyonu Akdeniz Ülkeleri Yarışması'nda birincilik aldı.

Minik jimnastikçilerden İtalya'da derece

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19-22 Ekim tarihleri arasında İtalya'da Uluslararası Estetik Grup Jimnastik Federasyonu Akdeniz Ülkeleri Yarışması düzenledi.

Yarışmada Türkiye'den Şavkar Jimnastik Kulübü sporcuları çeşitli dereceler aldı.

Derece yapan isimler:

12-14 yaş FADALYA 1.
10-12 yaş KILIA 1.
8-10 yaş FLORINA 1.
8-10 yaş LIDYA 2.

İtalya Açık Uluslararası Estetik Grup Cimnastik Yarışması'nda ise Şavkar Jimnastik Kulübü'nden 3 isim derece yaptı.

Dereceye giren sporcular:

12-14 yaş FADALYA 3.
10-12 yaş KILIA 3.
8-10 yaş FLORINA 2.

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