Minik spiker Alp'in 23 Nisan isteği Süper Lig maçı anlatmak: "Arda Güler beni görsün isterim"

Sosyal medyada "Spiker Alp" olarak tanınan ve oldukça ilgi gören Selim Alp, yeteneğini babasının keşfettiğini söyledi.



Örnek aldığı spikerlerle maç anlatmak istediğini vurgulayan Selim Alp, "Özkan Öztürk, Murat Yenersoy ve Ertem Şener'i örnek alıyorum. Murat Yenersoy ağabeyimle 23 Nisan dolayısıyla bir Süper Lig maçında bir araya gelmek ve maçın girişini anlatmak istiyorum." dedi.



"ARDA AĞABEYİN BENİ GÖRMESİNİ İSTERİM"



"Milli takım ve Galatasaray maçlarını anlatırken çok mutlu oluyorum." diyen 10 yaşındaki minik spiker, "Arda Güler ve Kenan Yıldız'ın gollerini anlatırken çok keyif alıyorum. Arda ağabey senin golünü yanında anlatmak isterim. Benim maç anlatımlarımı görürsen çok sevinirim." ifadelerini kullanarak milli yıldıza olan sevgisini dile getirdi.



Okulda arkadaşları maç yaparken onlarla oynamak yerine daha çok spikerlik yaptığını söyleyen Alp, "Sosyal medyada bana çok güzel mesajlar atıyorlar. İleride spiker ya da futbolcu olmak istiyorum. Maç anlatımı için hazırlıklar yapıyorum. Önce maçı anlatanın nasıl sunduğunu dinliyorum. Eski videolarımı da açıyorum ve eksiklerime bakarak çalışıyorum. Sosyal medyada 'Çok iyisin, maçları sen anlat' mesajları alıyorum. Türkiye'nin en genç spikeri olmak isterim." diye konuştu.



ANLAMLI 23 NİSAN MESAJI



Selim Alp Aydın, oldukça anlamlı bir 23 Nisan mesajı verdi ve İsrail'in saldırılarına maruz kalan Filistinli çocukları unutmadı.



10 yaşındaki minik spiker, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, savaşın ve şiddetin gölgesindeki Filistinli çocuklar başta olmak üzere, dünyanın dört bir yanındaki çocuklara kalpten selamımı iletiyorum." mesajını verdi.

