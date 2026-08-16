Minik taraftarın formasını çıkarttırdı. Tribün zorbasına gözaltı kararı

Süper Lig'in ilk hafta maçında Gençlerbirliği , Eryaman Stadı'nda Fenerbahçe 'yi ağırladı.

Maç sırasında Gençlerbirliği tribünlerinden bir kişi, babasıyla birlikte maçı takip eden 4 yaşındaki çocuğun üzerindeki Fenerbahçe formasına tepki gösterdi. Araya görevli polis memurlarının girmesine rağmen minik taraftarın forması zorla çıkarttırıldı.

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, olayda şüpheli hakkında, "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun" ve "Çocuğu Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçlarıyla soruşturma başlatılarak gözaltı kararı verildi.