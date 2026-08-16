Minik taraftarın formasını zorla çıkarttırdı. Tribün zorbası adliyeye sevk edildi

Süper Lig'in ilk hafta maçında Gençlerbirliği dün akşam Eryaman Stadı'nda Fenerbahçe 'yi ağırladı.

Maç sırasında Gençlerbirliği tribünlerinden bir kişi, babasıyla birlikte maçı takip eden 4 yaşındaki çocuğun üzerindeki Fenerbahçe formasına tepki göstermiş, araya görevli polis memurlarının girmesine, çevredekilerin tepkilerine rağmen minik taraftarın forması zorla çıkarttırılmıştı.

GÖZALTI İŞLEMLERİNİN ARDINDAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkin soruşturma başlattığını açıklamış, olayda şüpheli hakkında, "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun" ve "Çocuğu Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçlarıyla gözaltı kararı verildiğini bildirmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla başlatılan soruşturma kapsamında, çocuğa tepki gösterdiği belirlenen Ş.A. bugün polis ekiplerince yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

GENÇLERBİRLİĞİ, FENERBAHÇE FORMASIYLA AĞIRLAYACAK

Gençlerbirliği Spor Kulübü'nden de olaya tepki geldi. Kulübün sosyal medya hesaplarından yayınlanan açıklamada "Bu saygısızlık yalnızca minik bir Fenerbahçe taraftarına değil; 103 yıllık Gençlerbirliği tarihine yapılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Küçük Fenerbahçe taraftarına yapılan saygısızlığın kınandığı açıklama şöyle:

"Cumhuriyet ile yaşıt bir asırlık çınar olan Gençlerbirliği Spor Kulübü 103 yıllık mazisiyle yetiştirdiği “zeki, çevik ve ahlaklı” sporcularıyla, misafirperver seyircisiyle, sadık taraftarıyla Türk futbolunda eşsiz bir konuma sahiptir.

Yıllarca birçok sportif başarıya imza atmış kulübümüz, önemli bir spor okulu ve örnek gösterilecek bir spor ekolüdür.

Bugün oynanan mücadelede, bir çocuğumuzun üzerindeki Fenerbahçe formasının çıkarılmaya çalışıldığı görüntüler bizleri derinden üzmüştür.

Bu saygısızlık yalnızca minik bir Fenerbahçe taraftarına değil; 103 yıllık Gençlerbirliği tarihine yapılmıştır.

Yaşanan bu hadise, ne futbolun değerleriyle ne de Gençlerbirliği’nin tribün kültürüyle bağdaşır.

Hele ki söz konusu olan küçük bir çocuksa, bu durum açıkça kabul edilemez bir davranıştır.

Bizim için rakip takımın formasını giyen bir çocuk her şeyden önce bizim çocuğumuzdur.

Yaşanan bu münferit olayı kınıyor, minik Fenerbahçeli evladımızın ve ailesinin yaşadığı üzüntüyü paylaşıyoruz. Her bir seyircinin tribünde kendini güvende hissetme hakkının ve futbol sevgisinin yanında olduğumuzu özellikle vurguluyoruz.

Bu üzücü olayın takipçisi olacağımızı, küçük çocuğumuzu tuttuğu takımın formasıyla en kısa sürede tesislerimizde ağırlamak istediğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız."