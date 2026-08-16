Minik taraftarın formasını zorla çıkarttırdı. Tribün zorbasına ev hapsi cezası verildi

Süper Lig'in ilk hafta maçında Gençlerbirliği dün akşam Eryaman Stadı'nda Fenerbahçe 'yi ağırladı.

Maç sırasında Gençlerbirliği tribünlerinden bir kişi, babasıyla birlikte maçı takip eden 4 yaşındaki çocuğun üzerindeki Fenerbahçe formasına tepki göstermiş, araya görevli polis memurlarının girmesine, çevredekilerin tepkilerine rağmen minik taraftarın forması zorla çıkarttırılmıştı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI, EV HAPSİ UYGULANDI

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkin soruşturma başlattığını açıklamış, olayda şüpheli hakkında, "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun" ve "Çocuğu Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçlarıyla gözaltı kararı verildiğini bildirmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla başlatılan soruşturma kapsamında, çocuğa tepki gösterdiği belirlenen Ş.A. bugün polis ekiplerince yakalandıktan sonra gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.

Şüpheli, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı, ancak ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı uygulandı.

BAKAN ÇİFTÇİ: POLİS CANIMIZI VE SEVDİKLERİMİZİ EMANET ETTİĞİMİZ CAN YOLDAŞIMIZDIR

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gençlerbirliği maçında Fenerbahçe forması giydiği gerekçesiyle tribünlerde hedef alındığı belirtilen çocuğu koruyan polis memuruna teşekkür etti.

Çiftçi sanal medyadan yaptığı açıklamada; “Tribünler çocuklarımızın korkacağı değil, sporun coşkusunu yaşayacağı yerlerdir.Gençlerbirliği maçında, Fenerbahçe forması nedeniyle hedef alınan minik evladımızı, şefkatle kucaklayarak koruyan ve gerginliği sağduyuyla sonlandıran duyarlı polisimize yürekten teşekkür ediyorum. Türk Polisi; masumun sığınağı, milletimizin vicdanı ve huzurun teminatıdır. Tribünlerde holiganizme asla geçit vermeyecek, çocuklarımızın huzurunu her daim koruyacağız. Masum yavrumuzun gözlerinden öpüyor; fedakâr polisimize ve tüm emniyet teşkilatımıza görevlerinde başarılar diliyorum.” dedi.

GENÇLERBİRLİĞİ, FENERBAHÇE FORMASIYLA AĞIRLAYACAK

Gençlerbirliği Spor Kulübü'nden de olaya tepki geldi. Kulübün sosyal medya hesaplarından yayınlanan açıklamada "Bu saygısızlık yalnızca minik bir Fenerbahçe taraftarına değil; 103 yıllık Gençlerbirliği tarihine yapılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Küçük Fenerbahçe taraftarına yapılan saygısızlığın kınandığı açıklama şöyle:

"Cumhuriyet ile yaşıt bir asırlık çınar olan Gençlerbirliği Spor Kulübü 103 yıllık mazisiyle yetiştirdiği “zeki, çevik ve ahlaklı” sporcularıyla, misafirperver seyircisiyle, sadık taraftarıyla Türk futbolunda eşsiz bir konuma sahiptir.

Yıllarca birçok sportif başarıya imza atmış kulübümüz, önemli bir spor okulu ve örnek gösterilecek bir spor ekolüdür.

Bugün oynanan mücadelede, bir çocuğumuzun üzerindeki Fenerbahçe formasının çıkarılmaya çalışıldığı görüntüler bizleri derinden üzmüştür.

Bu saygısızlık yalnızca minik bir Fenerbahçe taraftarına değil; 103 yıllık Gençlerbirliği tarihine yapılmıştır.

Yaşanan bu hadise, ne futbolun değerleriyle ne de Gençlerbirliği’nin tribün kültürüyle bağdaşır.

Hele ki söz konusu olan küçük bir çocuksa, bu durum açıkça kabul edilemez bir davranıştır.

Bizim için rakip takımın formasını giyen bir çocuk her şeyden önce bizim çocuğumuzdur.

Yaşanan bu münferit olayı kınıyor, minik Fenerbahçeli evladımızın ve ailesinin yaşadığı üzüntüyü paylaşıyoruz. Her bir seyircinin tribünde kendini güvende hissetme hakkının ve futbol sevgisinin yanında olduğumuzu özellikle vurguluyoruz.

Bu üzücü olayın takipçisi olacağımızı, küçük çocuğumuzu tuttuğu takımın formasıyla en kısa sürede tesislerimizde ağırlamak istediğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız."