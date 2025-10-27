Minnesota hata yapmadı

NBA'in üçüncü haftasında Minnesota Timberwolves, geçtiğimiz sezonun finalisti Indiana Pacers'ı evinde ağırladı.

Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmayı ev sahibi ekip, 114-110'luk skorla kazandı.

Julius Randle attığı 31 sayıyla Minnesota Timberwolves'un en etkili ismi oldu.

Indiana Pacers'ta ise Psacal Siakam'ın 33 sayı, 10 ribaund ve 8 asistlik performansı galibiyet için yeterli olmadı.