NBA'in üçüncü haftasında Minnesota Timberwolves, Indiana Pacers'ı 114-110 mağlup etti.

Minnesota hata yapmadı

'in üçüncü haftasında Minnesota Timberwolves, geçtiğimiz sezonun finalisti Indiana Pacers'ı evinde ağırladı.

Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmayı ev sahibi ekip, 114-110'luk skorla kazandı.

Julius Randle attığı 31 sayıyla Minnesota Timberwolves'un en etkili ismi oldu.

Indiana Pacers'ta ise Psacal Siakam'ın 33 sayı, 10 ribaund ve 8 asistlik performansı galibiyet için yeterli olmadı.

Minnesota Timberwolves'ta Anthony Edwards (5 numaralı oyuncu), sakatlığı sebebiyle karşılaşmasının üçüncü dakikasında oyundan çıkmak zorunda kaldı.
