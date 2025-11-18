Minnesota Timberwolves'tan Dallas Mavericks'e 24 sayı fark
18.11.2025 11:01
Reuters
NBA'de Minnesota Timberwolves, Dallas Mavericks'i 120-96 mağlup etti.
NBA'de sezona 8 galibiyet ve 5 mağlubiyetle giriş yapan Minnesota Timberwolves, 4 galibiyet ve 10 mağlubiyeti bulunan Dallas Mavericks'i ağırladı.
Ev sahibi ekip kendisi adına rahat geçen mücadeleyi 120-96 kazandı.
Benchten gelen Naz Reid, karşılaşmayı 22 sayı ve 12 ribaund ile tamamlayarak "double-double" yaptı ve galibiyetin mimarı oldu.
Dallas Mavericks'te ise Jaden Hardy'nin gösterdiği 17 sayılık performans galibiyet için yeterli olmadı.
Dallas Mavericks, NBA'de çıktığı son 10 maçın 8'ini kaybetti.