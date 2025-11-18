Minnesota Timberwolves'tan Dallas Mavericks'e 24 sayı fark

NBA'de sezona 8 galibiyet ve 5 mağlubiyetle giriş yapan Minnesota Timberwolves, 4 galibiyet ve 10 mağlubiyeti bulunan Dallas Mavericks'i ağırladı.

Ev sahibi ekip kendisi adına rahat geçen mücadeleyi 120-96 kazandı.

Benchten gelen Naz Reid, karşılaşmayı 22 sayı ve 12 ribaund ile tamamlayarak "double-double" yaptı ve galibiyetin mimarı oldu.

Dallas Mavericks'te ise Jaden Hardy'nin gösterdiği 17 sayılık performans galibiyet için yeterli olmadı.