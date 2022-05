Miralem Pjanic, Beşiktaş'a veda etti

Bu sezon kazandıkları Süper Kupa'yla olan bir fotoğrafıyla mesajını sosyal medya hesabından paylaşan Pjanic, "Beşiktaş, veda vakti geldi. Hatta çok çabuk geldi. Sizlerden ayrılacağım için çok üzgünüm. Burada harika insanlar, harika bir kulüp tanıdım ama özellikle tanıdığım en harika taraftarı gördüm ve atmosferi yaşadım. Stadımızda oynamak büyük bir onur oldu. Bu sezon için sizlere çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



Her zaman Beşiktaş taraftarı olarak kalacağını belirten Pjanic, mesajında şu ifadelere yer verdi:



"Zor bir sezon oldu, daha fazla kupa kazanmak isterdim. Hepimiz için çok zor bir sezondu ne yazık ki ama en azından kulübümüze bir Süper Kupa kazandırabildik. Ben Beşiktaş'ın her zaman taraftarı olarak kalacağım. Ben, oğlum ve bütün ailem. İnanıyorum ki gelecekte yollarımız tekrar kesişecek. Sonsuza kadar kalbimin en derin yerinde olacaksınız. Hepinizi çok seviyorum. Her zaman Kara Kartal."