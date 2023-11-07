Mircea Lucescu Beşiktaş'a dönebilir

Dinamo Kiev'den ayrıldıktan sonra kariyerini bitirdiği iddialarını “Çalışmaya devam” diyerek yalanlayan Mircea Lucescu, Beşiktaş'la görüşüyor.



Akşam'da yer alan habere göre; 78 yaşındaki teknik direktörü başkan adaylığına hazırlanan Kocadağ istiyor. Kocadağ'ın aklında Sergen Yalçın da var ama ağır basan aday Lucescu.



Kocadağ kazanırsa Rumen teknik adamla devam edecek.



Lucescu daha önce Galatasaray, Beşiktaş ve A Milli Takım'ı çalıştırmıştı.

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