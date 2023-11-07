NTV.COM.TR’ye geri dön

Mircea Lucescu Beşiktaş'a dönebilir

Tecrübeli teknik direktör Mircea Lucescu, başkan adaylığına hazırlanan Kocadağ'ın başkan olması halinde takımın başına geçecek.

Mircea Lucescu Beşiktaş'a dönebilir

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Dinamo Kiev'den ayrıldıktan sonra kariyerini bitirdiği iddialarını “Çalışmaya devam” diyerek yalanlayan Mircea Lucescu, 'la görüşüyor.

Akşam'da yer alan habere göre; 78 yaşındaki teknik direktörü başkan adaylığına hazırlanan Kocadağ istiyor. Kocadağ'ın aklında Sergen Yalçın da var ama ağır basan aday Lucescu.

Kocadağ kazanırsa Rumen teknik adamla devam edecek.

Lucescu daha önce Galatasaray, Beşiktaş ve A Milli Takım'ı çalıştırmıştı.

"Münih'ten çıkış var" (7 Kasım 2023 spor manşetleri)

"Münih'ten çıkış var" (7 Kasım 2023 spor manşetleri)

Haberi Görüntüle

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...