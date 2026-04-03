Mircea Lucescu kalp krizi geçirdi, yoğun bakımda
03.04.2026 12:22
Teknik direktörü Mircea Lucescu, son maçına Türkiye karşısında çıkmıştı.
Teknik direktör Mircea Lucescu, tedavi gördüğü hastanede kalp krizi geçirdi.
Türkiye'ye elenmesinin ardından Romanya Milli Takımı ile yolları ayrılan teknik direktör Mircea Lucescu, geçtiğimiz hafta antrenmanda fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı.
Hastanede tedavisi devam eden Rumen teknik adam, bu sabah taburcu edilmeyi beklerken kalp krizi geçirdi.
Gazeteci Emanuel Roşu'nun haberine göre 80 yaşındaki teknik direktör doktorların müdahalesi sonrası kurtarılarak yoğun bakıma alındı.
Teknik direktörü Mircea Lucescu.
GEÇEN HAFTA NE OLDU?
Mircea Lucescu, Türkiye maçının ardından kampına devam eden Romanya Milli Takımı'nın antrenmanında fenalaşarak yere yığılmış ve hastaneye kaldırılmıştı.
Federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, Slovakya maçı hazırlıklarının devam ettiği milli takım kampında, teknik toplantı sırasında fenalaşan 80 yaşındaki teknik adamına sağlık ekibinin müdahale ettiği kaydedilmişti.
DOKTORLAR UYARMIŞTI
Romanya Milli Takımı'nın A Milli Takım ile oynadığı maç öncesinde doktorlar, 80 yaşındaki hocayı müsabakada yer almaması konusunda uyarmıştı.
Deneyimli çalıştırıcı, tüm uyarılara rağmen karşılaşmada takımının başında yer almıştı.