Mircea Lucescu'dan dünya rekoru

IFFHS, milli takım çalıştırmış olan teknik direktörlerin görev yapmadığı süreleri dikkate almayarak ilk ve son maçlarını baz aldığı bir liste yayınladı.

Listede Romanya Milli Takımı'nın başında ilk maçın 11.11.1981'de İsviçre karşısında çıkan Mircea Lucescu, Uluslar Ligi'nde dün Güney Kıbrıs'ı 3-0 yendikleri maçla tarihe geçti.

Rumen çalıştırıcı, sadece ilk ve son mçalar baz alındığında 42 yıl 332 gün ile en uzun süre milli takım teknik direktörlüğü yapan teknik direktör oldu.

Lucescu'dan önce bu rekor ilk maçına 24.09.1922, son maçına ise 22.08.1965'te çıkan Paraguay Teknik Direktörü Manuel Fleitas Solich'e aitti.