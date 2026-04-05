Mircea Lucescu'nun durumu ciddi, yoğun bakıma alındı
05.04.2026 13:14
Teknik direktör Mircea Lucescu, son maçına Türkiye karşısında çıkmıştı.
Fenalaştığı antrenman sonrası tedavi gördüğü hastanede de kalp krizi geçiren 80 yaşındaki Mircea Lucescu'nun durumunun kötüleştiği ve yoğun bakıma alındığı öğrenildi.
Türkiye'ye elenmesinin ardından Romanya Milli Takımı ile yolları ayrılan teknik direktör Mircea Lucescu, geçtiğimiz hafta antrenmanda fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı.
Hastanede tedavisi devam eden Rumen teknik adam, geçtiğimiz cuma günü taburcu edilmeyi beklerken kalp krizi geçirmişti.
DURUMU KÖTÜLEŞTİ, YOĞUN BAKIMDA
80 yaşındaki tecrübeli teknik direktörün durumunun dün gece kötüleştiği öğrenildi.
Rumen teknik adamın tedavi gördüğü Bükreş Üniversitesi Acil Hastanesi'nden yapılan açıklamada, Lucescu'nun cumartesi gecesinden pazar sabahına doğru kalp ritim bozukluklarının ağırlaştığı ve tedaviye yanıt vermediği için yoğun bakım ünitesine nakledildiği duyuruldu.
Teknik direktör Mircea Lucescu, son maçına Türkiye karşısında çıkmıştı.
ANTRENMANDA FENALAŞIP YERE YIĞILMIŞTI
Mircea Lucescu, Türkiye maçının ardından kampına devam eden Romanya Milli Takımı'nın antrenmanında fenalaşarak yere yığılmış ve hastaneye kaldırılmıştı.
Federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, Slovakya maçı hazırlıklarının devam ettiği milli takım kampında, teknik toplantı sırasında fenalaşan 80 yaşındaki teknik adamına sağlık ekibinin müdahale ettiği kaydedilmişti.
DOKTORLAR UYARMIŞTI
Romanya Milli Takımı'nın A Milli Takım ile oynadığı maç öncesinde doktorlar, 80 yaşındaki hocayı müsabakada yer almaması konusunda uyarmıştı.
Deneyimli çalıştırıcı, tüm uyarılara rağmen karşılaşmada takımının başında yer almıştı.