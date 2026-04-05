Mircea Lucescu'nun durumu ciddi, yoğun bakıma alındı

Türkiye'ye elenmesinin ardından Romanya Milli Takımı ile yolları ayrılan teknik direktör Mircea Lucescu, geçtiğimiz hafta antrenmanda fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı.

Hastanede tedavisi devam eden Rumen teknik adam, geçtiğimiz cuma günü taburcu edilmeyi beklerken kalp krizi geçirmişti.

DURUMU KÖTÜLEŞTİ, YOĞUN BAKIMDA

80 yaşındaki tecrübeli teknik direktörün durumunun dün gece kötüleştiği öğrenildi.

Rumen teknik adamın tedavi gördüğü Bükreş Üniversitesi Acil Hastanesi'nden yapılan açıklamada, Lucescu'nun cumartesi gecesinden pazar sabahına doğru kalp ritim bozukluklarının ağırlaştığı ve tedaviye yanıt vermediği için yoğun bakım ünitesine nakledildiği duyuruldu.