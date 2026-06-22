Mısır, Salah'la hayata döndü

22.06.2026 06:39

Mısır, Salah'la hayata döndü
Anadolu Ajansı
NTV - Haber Merkezi
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Dünya Kupası ikinci maçında yeni Zelanda karşısında 1-0 geri düşen Mısır, ikinci yarıda 3 golle güldü. 3 Puana en büyük katkıyı 1 gol, 1 asistle Muhammed Salah verdi.

Mısır, 2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu ikinci maçında turnuva tarihindeki ilk galibiyetini Yeni Zelanda karşısında aldı.

 

Kanada'nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu'nda oynanan maçın 15'inci dakikasında Yeni Zelanda, Finn Surman'ın golüyle 1-0 öne geçti.

 

İlk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarıda baskısını artıran Mısır, 58'inci dakikada Mostafa Zico'yla golüyle eşitliği sağladı.

 

67'de Mısır'ın yıldızı Mohamed Salah sahneye çıktı ve ülkesini 2-1 öne geçirdi. 82'de ise Trezeguet skoru belirleyen golü attı: 3-1

 

Yeni Zelanda karşısında 3 puanı 3 golle alan Mısır, puanını 4'e yükseltti. Yeni Zelanda ise 1 puanda kaldı.

 

Grup aşamasının son maçlarında Mısır, İran ile kozlarını paylaşacak. Yeni Zelanda ise Belçika ile karşılaşacak.

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