Mısır, Salah'la hayata döndü
22.06.2026 06:39
Dünya Kupası ikinci maçında yeni Zelanda karşısında 1-0 geri düşen Mısır, ikinci yarıda 3 golle güldü. 3 Puana en büyük katkıyı 1 gol, 1 asistle Muhammed Salah verdi.
Mısır, 2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu ikinci maçında turnuva tarihindeki ilk galibiyetini Yeni Zelanda karşısında aldı.
Kanada'nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu'nda oynanan maçın 15'inci dakikasında Yeni Zelanda, Finn Surman'ın golüyle 1-0 öne geçti.
İlk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarıda baskısını artıran Mısır, 58'inci dakikada Mostafa Zico'yla golüyle eşitliği sağladı.
67'de Mısır'ın yıldızı Mohamed Salah sahneye çıktı ve ülkesini 2-1 öne geçirdi. 82'de ise Trezeguet skoru belirleyen golü attı: 3-1
Yeni Zelanda karşısında 3 puanı 3 golle alan Mısır, puanını 4'e yükseltti. Yeni Zelanda ise 1 puanda kaldı.
Grup aşamasının son maçlarında Mısır, İran ile kozlarını paylaşacak. Yeni Zelanda ise Belçika ile karşılaşacak.