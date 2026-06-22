Mısır, Salah'la hayata döndü

Mısır , 2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu ikinci maçında turnuva tarihindeki ilk galibiyetini Yeni Zelanda karşısında aldı.

Kanada'nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu'nda oynanan maçın 15'inci dakikasında Yeni Zelanda, Finn Surman'ın golüyle 1-0 öne geçti.

İlk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarıda baskısını artıran Mısır, 58'inci dakikada Mostafa Zico'yla golüyle eşitliği sağladı.

67'de Mısır'ın yıldızı Mohamed Salah sahneye çıktı ve ülkesini 2-1 öne geçirdi. 82'de ise Trezeguet skoru belirleyen golü attı: 3-1

Yeni Zelanda karşısında 3 puanı 3 golle alan Mısır, puanını 4'e yükseltti. Yeni Zelanda ise 1 puanda kaldı.

Grup aşamasının son maçlarında Mısır, İran ile kozlarını paylaşacak. Yeni Zelanda ise Belçika ile karşılaşacak.