Mısır'ı eleyen Senegal Dünya Kupası'na katılmayı garantiledi: Suratına lazer tutulan Salah ve Mustafa Mohamed penaltıyı atamadı

Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Senegal ve Mısır, Abdoulaye Wade Stadyumu'nda karşılaştı. İlk maçı Mısır 1-0 kazansa da ikinci maçta ev sahibi takım 3. dakikada Dia ile öne geçti.



Mücadelenin kalan kısmında gol olmayınca önce uzatmalar oynandı ardından penaltılara geçildi. İlk 4 penaltıda Senegal adına Kalidou Koulibaly ve Saliou Ciss, Mısır adına Mohamed Salah ve Zizo atıştan yararlanamadı.



Senegal'de Ismaila Sarr ve Bamba Dieng 3 ve 4. penaltıları gole çevirdi. Mısır'da ise Amr El Solia topu filelerle buluştururken Galatasaray'ın forveti Mostafa Mohammed'in vuruşunu Edouard Mendy engelledi.



Penaltılarda rakibine 2-1 üstünlük sağlayan Senegal, Dünya Kupası biletini aldı.



İki takım 6 Şubat'ta Afrika Uluslar Kupası'nda karşılaşmış ve Senegal yine penaltılarda kazanan ve kupaya uzanan taraf olmuştu.



SENEGALLİ SEYİRCİLER PENATILARDA LAZER TUTTU



Penaltı atışları sırasında Senegalli seyircileri Mısırlı oyunculara lazer tuttu. 4 penaltı atışından sadece birinden yararlanan Mısır, Senegal'e elendi.



UEFA LAZER TUTAN TARAFTAR İÇİN NE CEZA VERİLİYOR?



EURO 2020'de İngiltere, normal süresi 1-1 sona eren maçı, uzatmanın ilk devresinde attığı golle 2-1 kazanmış ve finale yükselmişti.



104. dakikada ise penaltı atışını kullanan İngiltere'nin forvet oyuncusu Harry Kane, Danimarka kalecisi Schmeichel'ın kurtardığı topu takip ederek filelere gönderdi. Ancak penaltı atışı sırasında Schmeichel'ın yüzüne lazer tutulduğu görülmüştü. UEFA lazer tutan İngiliz taraftarlar sebebiyle İngiltere Futbol Federasyonu'na 30 bin Euro para cezası kesmişti.

Türkiye'de ise 2010 yılında Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde oyunculara lazer tutan ve kameralarca tespit edilen Miraç T.'ye 6 ay maçlara girememe ve bin 500 TL para cezası verilmişti.

