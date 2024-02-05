MKE Ankaragücü-Anagold 24Erzincanspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MKE Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda sahasında TFF 2. Lig temsilcisi Anagold 24 Erzincanspor'u ağırlayacak. Organizasyonun sürpriz takımlarından Anagold 24 Erzincanspor 5. turda normal süresi ve uzatma bölümü 2-2 tamamlanan maçta Yukatel Adana Demirspor'a penaltılarda 7-6 üstünlük kurarak son 16 turuna yükselmişti. İşte, MKE Ankaragücü-Anagold 24Erzincanspor maçı hakkında bilgiler...
6 Şubat Salı günü Eryaman Stadı'nda oynanacak mücadele saat 17.30'da başlayacak.
Ankaragücü - 24 Erzincanspor maçı A Spor'dan canlı yayınlanacak
6 ŞUBAT ZTK MAÇ PROGRAMI
14.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Yılport Samsunspor (Atatürk Olimpiyat)
17.30 MKE Ankaragücü-Anagold 24Erzincanspor (Eryaman)
20.45 Galatasaray-Teksüt Bandırmaspor (RAMS Park)
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