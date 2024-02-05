NTV.COM.TR’ye geri dön

MKE Ankaragücü-Anagold 24Erzincanspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MKE Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzincanspor'u konuk edecek. Geçen sezon yarı final oynadığı kupaya bu sezon 3. eleme turundan başlayan MKE Ankaragücü, bu turda TFF 3. Lig takımı Malatya Arguvanspor'u 2-0, 4. eleme turunda TFF 2. Lig ekibi İskenderunspor'u 3-1 ve 5. turda ise Çaykur Rizespor'u 3-1'le geçti. Peki, MKE Ankaragücü-Anagold 24Erzincanspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MKE Ankaragücü-Anagold 24Erzincanspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MKE Ankaragücü, son 16 turunda sahasında TFF 2. Lig temsilcisi Anagold 24 Erzincanspor'u ağırlayacak. Organizasyonun sürpriz takımlarından Anagold 24 Erzincanspor 5. turda normal süresi ve uzatma bölümü 2-2 tamamlanan maçta Yukatel Adana Demirspor'a penaltılarda 7-6 üstünlük kurarak son 16 turuna yükselmişti. İşte, MKE Ankaragücü-Anagold 24Erzincanspor maçı hakkında bilgiler...

6 Şubat Salı günü Eryaman Stadı'nda oynanacak mücadele saat 17.30'da başlayacak.

Ankaragücü - 24 Erzincanspor maçı A Spor'dan canlı yayınlanacak

6 ŞUBAT ZTK PROGRAMI

14.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Yılport Samsunspor (Atatürk Olimpiyat)

17.30 MKE Ankaragücü-Anagold 24Erzincanspor (Eryaman)

20.45 Galatasaray-Teksüt Bandırmaspor (RAMS Park)

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...

;