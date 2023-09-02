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MKE Ankaragücü evindeki ilk maçına Fenerbahçe karşısında çıkacak

MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında bu sezon Ankara'daki ilk maçında Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

MKE Ankaragücü evindeki ilk maçına Fenerbahçe karşısında çıkacak

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Süper Lig'de ilk 3 maçında galibiyet alamayan ve 2 puanı bulunan MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında bu sezon Ankara'daki ilk maçında 'yi konuk edecek. 

Eryaman Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak maçı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Eryaman Stadı'nın zeminin hazır olmaması nedeniyle ligin 2. haftasındaki Yukatel Adana Demirspor maçını İstanbul'da oynayan sarı-lacivertliler, ilk kez kendi evinde sahaya çıkacak.

Bu sezon ligde 2, Avrupa'da ise 6 maça çıkan ve hepsini kazanan Fenerbahçe ise Ankara'da da galip gelerek lider olarak İstanbul'a dönmek istiyor.

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