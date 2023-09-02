Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe deplasmanda MKE Ankaragücü'yle zorlu bir maça çıkacak. Ligde 1 maç eksiği bulunan Fenerbahçe 6 puanla 2'inci sırada yer alıyor. Peki, MKE Ankaragücü-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
MKE ANKARAGÜCÜ-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.
Eryaman Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak. Mücadele Bein Sports ekranlarından canlı yayınlanacak.
İSMAİL KARTAL YÖNETİMİNDE YENİLGİ YÜZÜ GÖRMEDİ
İsmail Kartal yönetiminde Süper Lig'deki ilk iki maçından galibiyetle ayrılan ve UEFA Avrupa Konferans Ligi eleme turları ile play-off karşılaşmalarında yenilgi yüzü görmeyen sarı-lacivertliler, başarılı gidişini sürdürmek istiyor.
Ligin ilk haftasında evinde ağırladığı Gaziantep FK'yı 2-1, ikinci haftada ise konuk olduğu Yılport Samsunspor'u 2-0 mağlup ederek 2'de 2 yapan ve 6 puana ulaşan Fenerbahçe, Türk takımlarının Avrupa maçları nedeniyle 3. haftadaki Rams Başakşehir karşılaşmasının ertelenmesi sonrası 4. hafta mücadelesine, MKE Ankaragücü karşısında çıkıyor.
Bu maçtan galibiyetle ayrılmak isteyen sarı-lacivertliler, 3'de 3 yaparak yoluna devam etmeyi hedefliyor.
FERDİ VE EMRE MOR MAÇ KADROSUNDA YOK
Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Ferdi Kadıoğlu ve Emre Mor'un maç kadrosunda yer alması beklenmiyor.
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