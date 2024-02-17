MKE Ankaragücü-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. İki takım arasında Süper Lig'in ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Galatasaray 2-1 kazanmıştı. Futbolseverler şimdi bu maçın ayrıntılarına odaklandı. İşte, MKE Ankaragücü-Galatasaray maçı hakkında bilgiler...



MKE ANKARAGÜCÜ-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



MKE Ankaragücü-Galatasaray maçı 18 Şubat Pazar günü oynanacak.



Eryaman Stadı'nda yapılacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek.



Mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.



GALATASARAY'DA İKİ EKSİK



Sarı-kırmızılı ekipte 2 futbolcu sakatlıklarından dolayı MKE Ankaragücü'ne karşı forma giyemeyecek.



Sarı-kırmızılı takımda Afrika Uluslar Kupası'nda sakat dönen Hakim Ziyech ve yeni transfer Serge Aurier, yarınki müsabakada görev yapamayacak.



Galatasaray'da Davinson Sanchez ve Kerem Aktürkoğlu da müsabaka öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.



KÖHN OYNAYACAK MI?



Galatasaray'ın yeni transferi sol bek Derrick Köhn, yarınki karşılaşmada forma giyebilir.



Almanya'nın Hannover 96 takımından alınan 25 yaşındaki sol bek, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda başkentte sahaya çıkabilecek.



GALATASARAY'IN KARNESİ



Galatasaray, yaptığı son 9 resmi maçı galip tamamladı.



Son olarak Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılı takım, sonrasındaki 9 resmi maçı da kazandı.



"Cimbom" üst üste 6 Süper Lig, 2 Ziraat Türkiye Kupası ve 1 UEFA Avrupa Ligi maçını kayıpsız atlattı.



Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de son 13 müsabakada mağlup olmadı.



Galatasaray, ligin 12. haftasında Atakaş Hatayspor'a mağlup olduktan sonra çıktığı müsabakalarda 11 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.



Galatasaray, ayrıca ligde son 6 maçını kazanarak yeni bir galibiyet serisi yakaladı.



LİGİN EN İYİ SAVUNMA YAPAN TAKIMI GALATASARAY



Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon en iyi savunma yapan takım olarak dikkati çekiyor.



Süper Lig'de çıktığı 25 maçta 52 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise sadece 14 gol gördü.



Yaptığı maçların 13'ünde kalesini gole kapatan sarı-kırmızılı ekip, ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.



İKİ EKİBİN 104. KARŞILAŞMASI



Galatasaray ile MKE Ankaragücü, Süper Lig'de yarın 104. kez karşı karşıya gelecek.



İki ekip arasında geride kalan 103 lig maçında Galatasaray'ın galibiyet sayısında 65'e 19 gibi büyük bir üstünlüğü bulunuyor. Taraflar, 19 maçta ise eşitliği bozamadı.



Galatasaray'ın ligde attığı 214 gole, başkentin sarı-lacivertli ekibi 90 golle karşılık verebildi.



MKE ANKARAGÜCÜ'NDE EKSİK YOK



MKE Ankaragücü, Galatasaray maçına tam kadro çıkabilecek.



Sakat futbolcuların takımla çalışmalara başlaması yeni transferlerin lisansının çıkması ve Afrika Uluslar Kupası'ndaki oyuncuların dönmesiyle sarı-lacivertliler, Galatasaray maçına tam takım halinde hazırlandı.



Başkent ekibinin Galatasaray karşısındaki muhtemel 11'i şöyle:



Bahadır Han Güngördü, Kitsiou, Radakovic, Mujakic, Kazımcan Karataş, Ali Kaan Güneren, Pedrinho, Flips, Efkan Bekiroğlu, Cephas, Sowe.

