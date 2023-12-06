NTV.COM.TR’ye geri dön

MKE Ankaragücü-İskenderunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MKE Ankaragücü, Türkiye Kupası'nda İskenderunspor'u konuk edecek. Geçen sezon yarı final oynadığı kupaya bu sezon 3. eleme turundan başlayan MKE Ankaragücü, bu turda TFF 3. Lig takımı Malatya Arguvanspor'u 2-0'la geçti. İskenderunspor ise kupaya bu turdan itibaren dahil olacak. Peki, MKE Ankaragücü-İskenderunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MKE Ankaragücü-İskenderunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MKE Ankaragücü, 4. eleme turunda TFF 2. Lig ekibi İskenderunspor'u konuk edecek. Maça kısa bir zaman kala futbolseverler ise müsabakaya dair tarih ve saat bilgisine odaklandı. Öte yandan yayıncı kanal da merak konusu oldu. İşte, MKE Ankaragücü-İskenderunspor maçı hakkında bilgiler...

MKE Ankaragücü-İskenderunspor maçı 7 Aralık Perşembe günü yapılacak.

Tek maçlı eleme sistemiyle Eryaman Stadı'nda saat 17.00'da oynanacak karşılaşmayı hakem Erdem Mertoğlu yönetecek.

Bu heyecan dolu müsabaka, A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...

;