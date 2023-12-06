MKE Ankaragücü-İskenderunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MKE Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda TFF 2. Lig ekibi İskenderunspor'u konuk edecek. Maça kısa bir zaman kala futbolseverler ise müsabakaya dair tarih ve saat bilgisine odaklandı. Öte yandan yayıncı kanal da merak konusu oldu. İşte, MKE Ankaragücü-İskenderunspor maçı hakkında bilgiler...



MKE Ankaragücü-İskenderunspor maçı 7 Aralık Perşembe günü yapılacak.



Tek maçlı eleme sistemiyle Eryaman Stadı'nda saat 17.00'da oynanacak karşılaşmayı hakem Erdem Mertoğlu yönetecek.



Bu heyecan dolu müsabaka, A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.