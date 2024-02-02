MKE Ankaragücü kaleci Ertaç Özbir'i transfer etti

MKE Ankaragücü, Adana Demirspor'la sözleşmesini karşılıklı sonlandıran 34 yaşındaki kaleci Ertaç Özbir ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

MKE Ankaragücü, Türkiye Futbol Federasyonu'na transferini bildirdiği deneyimli file bekçisinin lisansını da çıkardı.

12 MAÇTA 9 GOL YEDİ



Ertaç Özbir, Süper Lig'de Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği ve son olarak Adana Demirspor formaları giydi.



Ligde bu sezon 12 maçta forma giyen Ertaç, kalesinde 9 gol gördü.

MKE Ankaragücü, sezon başında transfer ettiği Polonyalı kaleci Rafal Gikiewicz'le yollarını ayırmıştı.