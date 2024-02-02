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MKE Ankaragücü kaleci Ertaç Özbir'i transfer etti

Trendyol Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, Yukatel Adana Demirspor ile yollarını ayıran kaleci Ertaç Özbir'i transfer etti.

MKE Ankaragücü kaleci Ertaç Özbir'i transfer etti

MKE , Adana Demirspor'la sözleşmesini karşılıklı sonlandıran 34 yaşındaki kaleci Ertaç Özbir ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

MKE Ankaragücü, Türkiye Federasyonu'na transferini bildirdiği deneyimli file bekçisinin lisansını da çıkardı.

12 MAÇTA 9 GOL YEDİ

Ertaç Özbir, 'de Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği ve son olarak Adana Demirspor formaları giydi.

Ligde bu sezon 12 maçta forma giyen Ertaç, kalesinde 9 gol gördü.
MKE Ankaragücü, sezon başında ettiği Polonyalı kaleci Rafal Gikiewicz'le yollarını ayırmıştı.

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