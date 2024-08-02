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MKE Ankaragücü, Mahmut Tekdemir ile sözleşme imzaladı

Ankaragücü, Başakşehir'den ayrılan ve serbest oyuncu statüsünde bulunan Mahmut Tekdemir ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

MKE Ankaragücü, Mahmut Tekdemir ile sözleşme imzaladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden MKE , orta saha oyuncusu Mahmut Tekdemir'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Mahmut Tekdemir Ankaragücü'müzde. Kulübümüz profesyonel futbolcu Mahmut Tekdemir ile anlaşarak oyuncuyla 1 yıllık sözleşme imzaladı." denildi.

Altyapıdan başlayarak 20 yıl boyunca formasını giydiği İstanbul Başakşehir'den 2023-24 sezonu sonunda ayrılan 36 yaşındaki tecrübeli futbolcu, Türkiye Milli Takımı'nda da 22 maça çıktı.

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