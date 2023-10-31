MKE Ankaragücü-Malatya Arguvanspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MKE Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda TFF 3. Lig ekibi Malatya Arguvanspor'la karşılaşacak. Futbolseverler ise bu heyecan dolu maça dair tarih, saat ve yayıncı kanal bilgisine odaklandı. İşte, MKE Ankaragücü-Malatya Arguvanspor maçı hakkında bilgiler...



MKE Ankaragücü-Malatya Arguvanspor maçı 1 Kasım Çarşamba günü yapılacak. Eryaman Stadı'nda saat 16.30'da tek maç eleme sistemiyle oynanacak karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.



MKE Ankaragücü-Malatya Arguvanspor maçını A Spor canlı yayınlayacak.



Trendyol Süper Lig'de son hafta Yılport Samsunspor'u 2-0'la geçen Emre Belözoğlu yönetimindeki sarı-lacivertliler, kupayı daha önce 1971-1972 ve 1980-1981 sezonlarında kazandı.



Bu sezon kupaya ilk turda başlayan ve Elazığspor ile Serik Belediyespor'u eleyen Malatya Arguvanspor ise TFF 3. Lig 1. Grup'ta geride kalan 7 maçta sadece 1 galibiyet ve 2 beraberlikle 5 puan alabildi.