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MKE Ankaragücü taraftarından Filistin'e destek koreografisi

MKE Ankaragücü taraftarı, Süper Lig'de oynayacakları Alanyaspor mücadelesi öncesinde koreografi yaparak İsrail'in Filistin'e yaptığı saldırılara tepki gösterdi.

MKE Ankaragücü taraftarından Filistin'e destek koreografisi

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında oynanan MKE -Corendon Alanyaspor maçında, sarı-lacivertli taraftarlar İsrail'in Filistin'e saldırılarını kınadı.

Karşılaşma öncesi MKE Ankaragücü taraftar grubu Gecekondu'nun yer aldığı kale arkası tribününde iplerle açılan dev koreografide Filistin'e destek verildi.

Mescid-i Aksa'nın ve zulüm gören Filistinli çocukların yer aldığı fotoğrafla yapılan koreografide "Müslümanlar bir olacak, zalimler yok olacak" "Özgür Filistin" yazısı yer aldı.

Tekbir getiren taraftarlar, İsrail aleyhine tezahürat yaptı.

MKE Ankaragücü taraftarından Filistin'e destek koreografisi - 1

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