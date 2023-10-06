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MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun ekibi belli oldu

Trendyol Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü’nün yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu’nun ekibi belli oldu.

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun ekibi belli oldu

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre ’nun 10 kişilik teknik ekibi belli oldu.

Belözoğlu'nun teknik ekibinde şu isimler yer aldı:

1. Yardımcı Antrenör: Halil Cihan Ünal

2. Yardımcı Antrenör-Kaleci Antrenörü: Özden Öngün

Yardımcı Antrenör: Pierre Webo

Yardımcı Antenör-Scout Sorumlusu: Toprak Kırtoğlu

Atletik Performans Antrenörleri: Can Kolbakır, Selçuk Tarakçı

Analiz Antrenörleri: Yağız Çekem, Oğuzhan Küçük, Tolga Yalçın.

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