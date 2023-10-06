MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun ekibi belli oldu

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Emre Belözoğlu’nun 10 kişilik teknik ekibi belli oldu.

Belözoğlu'nun teknik ekibinde şu isimler yer aldı:



1. Yardımcı Antrenör: Halil Cihan Ünal



2. Yardımcı Antrenör-Kaleci Antrenörü: Özden Öngün



Yardımcı Antrenör: Pierre Webo



Yardımcı Antenör-Scout Sorumlusu: Toprak Kırtoğlu



Atletik Performans Antrenörleri: Can Kolbakır, Selçuk Tarakçı



Analiz Antrenörleri: Yağız Çekem, Oğuzhan Küçük, Tolga Yalçın.

