MKE Ankaragücü'nde yeni sezon kombineleri satışa çıkıyor

MKE Ankaragücü'nde yeni sezon kombine biletleri satışa çıkıyor.



Kulüpten yapılan açıklamada, iç saha lig ve Türkiye Kupası maçlarını kapsayan kombine biletlerin yarın saat 15.00'ten itibaren ön satışa çıkacağı belirtildi.



1240 TL ile 17 bin 400 TL arasında değişen indirimli ön satıştan, 2023-2024 sezonunda kombine alan taraftarların faydalanabileceği ifade edildi.



Kombine biletlerin genel satışa ise 17 Temmuz Çarşamba günü saat 09.00'dan itibaren 1800 TL ile 22 bin TL arasında değişen fiyatlarla sunulacağı bildirildi.