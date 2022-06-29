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MKE Ankaragücü'nden flaş transfer

MKE Ankaragücü, Real Madrid ve PSG formalarını giyen İspanyol forvet Jese Rodriguez'i renklerine bağladı

Haberler - Anadolu Ajansı 29.06.2022 - 00:21

MKE Ankaragücü'nden flaş transfer

Spor Toto Süper Lig ekibi MKE , İspanyol futbolcu Jese Rodriguez'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Süper Lig'in yeni takımı MKE Ankaragücü, 29 yaşındaki forvet oyuncusunun transferini, Twitter hesabından "O geldi..." notu ve "jeserodriguez" etiketiyle paylaştığı videoyla duyurdu.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada da Rodriguez ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Profesyonel kariyerine, altyapısından yetiştiği Real Madrid'de başlayan Rodriguez, 16'dan 21 yaşına kadar İspanya'nın alt yaş milli takımlarında forma giydi.

Paris Saint-Germain, Stoke City, Real Betis ve Sporting Lizbon kulüplerinde de oynayan Rodriguez, son olarak İspanya 2. Ligi takımlarından Las Palmas'ta top koşturdu.

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