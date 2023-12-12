MKE Ankaragücü Kulübünün yeni başkanı İsmail Mert Fırat oldu

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti. Koca, istifa açıklamasında, "Halil Umut Meler'e karşı sergilediğim tavır nedeniyle başta Sayın Meler ve ailesi olmak üzere Türk hakem camiasından, spor kamuoyundan ve milletimizden özür diliyorum." ifadelerini kullandı. Kulüp yönetimi, Faruk Koca'nın istifası sonrası İsmail Mert Fırat'ı oy birliğiyle başkan seçti.



Kulüpten yapılan açıklamada, Beştepe Tesisleri'nde olağanüstü toplanan yönetim kurulunun Faruk Koca'nın istifa dilekçesini işleme aldığı belirtilerek, "Başkanımız Sayın Faruk Koca'nın istifası neticesinde boşalan yönetim kurulu başkanlığına, yönetim kurulu başkan vekilimiz Sayın İsmail Mert Fırat oy birliği ile seçilmiştir." ifadeleri kullanıldı.



Faruk Koca, Çaykur Rizespor ile oynadıkları maçın ardından hakem Halil Umut Meler'e yumruk atmıştı.