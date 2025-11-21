MLS'ten 7 haftalık Dünya Kupası arası

ABD'nin en üst düzey futbol ligi olan MLS'te "Konferans Yarı Finalleri"nin heyecanı yaşanıyor.

2025 sezonunun 6 Aralık 2025 tarihinde bitmesi planlanmışken 2026 sezonunun fikstürü de açıklandı.

7 HAFTALIK ARA

Lig yönetimi tarafından açıklanan takvime göre MLS, 21 Şubat 2026 tarihinde başlayacak. Fikstürde yer alan planlama uyarınca 25 Mayıs'tan 16 Temmuz'a kadar ara verilecek.

Bu aranın sebebi ise ülkede düzenlenecek olan 2026 Dünya Kupası. Tüm dünyanın heyecanla beklediği turnuva 11 Haziran'da başlayıp 19 Temmuz'da sona erecek.

FİNAL MAÇINDAN ÖNCE MAÇLAR BAŞLAYACAK

MLS takvimine göre lige verilen ara Dünya Kupası'nın final maçının öncesinde sona erecek. Organizasyonun finali 19 Temmuz'da yapılacak iken, MLS maçları 16 Temmuz itibarıyla başlayacak.

Her yıl geleneksel olarak yapılan "All-Star" maçı ise 29 Temmuz tarihinde Kuzey Karolina eyaletinin bir parçası olan Charlotte'ta yapılacak.