Modern futbolun vicdanı, İsrail soykırımı karşısında sınavda!

UEFA ve FIFA’nın İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırım karşısındaki sessizliği, futbola yön veren kurumların ahlaki pusulasını tartışmaya açarken, gözler 11 Ekim Cumartesi günü Norveç ile İsrail arasında Oslo’da oynanacak FIFA Dünya Kupası eleme maçına çevrildi.



Dünyanın dört bir köşesindeki sporseverlerin statlarda, meydanlarda, sosyal medyada İsrail'in katliamına gösterdiği tepkiye sessiz kalan küresel futbol otoritelerine rağmen Norveç Futbol Federasyonu'nun sergilediği insani duruş, Ullevaal Stadı’ndaki mücadeleye tarihi bir anlam yükledi.



Norveç-İsrail karşılaşmasını sembolik bir mücadeleye dönüştüren süreç, ağustos ayında başladı.



UEFA tarafından yapılan "Filistinli Pele Süleyman Al-Obaid'e veda. En karanlık zamanlarda bile sayısız çocuğa umut veren bir yetenek." şeklindeki paylaşıma, Liverpool'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah'ın 9 Ağustos'ta Al-Obaid'nin İsrail saldırılarında öldürüldüğünün belirtilmemiş olması dolayısıyla, "Bize nasıl, nerede ve neden öldüğünü anlatabilir misiniz?" şeklindeki yanıtı uluslararası kamuoyunda karşılıksız kalmadı.



Tepkileri dindirmek isteyen UEFA, 13 Ağustos'ta Paris St Germain ile Tottenham arasında oynanan Süper Kupa finalinde "Çocukları, sivilleri öldürmeyi durdurun." pankartı açarken, Başkan Aleksander Ceferin madalya seremonisine iki Filistinli çocukla katıldı.



KLAVENESS, CEFERIN VE INFANTINO'YA YOL GÖSTERDİ



Norveç Milli Takımı'nın formasını 73 kez giyen, futbolculuk kariyerinin ardından hukuk eğitimi alan, 2022 yılında da Norveç Futbol Federasyonunun ilk kadın başkanı olarak göreve başlayan Lise Klaveness, 21 Ağustos'ta UEFA ve FIFA'ya yol gösteren bir karara imza attı.



Norveç Futbol Federasyonu 11 Ekim'deki mücadelenin tüm gelirlerinin Gazze'deki Filistinlilere bağışlanacağını açıklarken, İsrail'in futboldan men edilmesini savunan Başkan Klaveness ise "Gazze'deki sivil halkın uzun süredir maruz kaldığı insani acılara ve orantısız saldırılara kayıtsız kalınamayacağını" söyledi.



Federasyon, 16 Eylül’de bağışın yapılacağı Gazze'de insani yardım sağlayan Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) ile protokol imzalandı.



BM "SOYKIRIM" DEDİ, UZMANLAR "MEN EDİN" ÇAĞRISI YAPTI



UEFA ve FIFA'ya karşı harekete geçme baskılarının daha da artmasını sağlayan gelişmelerden biri de 16 Eylül’deki Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu açıklaması oldu.



Komisyon başkanı Navi Pillay, "Komisyon, İsrail'in Gazze'deki soykırımdan sorumlu olduğunu tespit etti. (İsrail'in) Soykırım Sözleşmesi'nde belirtilen kriterleri karşılayan eylemlerle Gazze'deki Filistinlileri yok etme niyetinin olduğu açık." ifadelerini kullandı.



23 Eylül’de BM raportörleri, işgal altındaki Filistin topraklarında devam eden soykırım nedeniyle İsrail'in uluslararası futbol turnuvalarından men edilmesi çağrısında bulundu.



TFF'DEN MEKTUP, UEFA'DA OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI HAREKETLİLİĞİ



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 26 Eylül'de İsrail'in tüm sportif müsabakalardan men edilmesi için FIFA, UEFA ve dünyadaki tüm futbol federasyonu başkanlarına mektup yolladı.



Eylül ayının son haftasında UEFA İcra Kurulunun olağanüstü toplanarak İsrail’in üyeliğini askıya alacağı, kurulun üyelerinin büyük bölümünün men kararına destek verdiği haberleri kamuoyunda büyük yankı buldu.



Aynı günlerde ABD Dışişleri Bakanlığından bir yetkinin İsrail’in men edilmemesi için bütün güçleriyle mücadele edecekleri söylemesi basına yansırken, 29 Eylül'de ABD Başkanı Donald Trump’ın 20 maddelik 'Barış Planı'nı açıklamasının ardından beklenen toplantı gerçekleşmedi.



FIFA, KONUYU "JEOPOLİTİK" BULDU



Rusya-Ukrayna Savaşı’nın 4. gününde Rusya’nın üyeliğini askıya alan FIFA, geçen haftaya kadar sessizliğini korudu.



ABD Başkanı Trump'la yakın ilişkisi olduğu bilinen ve Trump Tower’da FIFA’ya ofis açtığı için eleştirilen başkan Gianni Infantino, men çağrılarına yönelik açıklamasında, "FIFA bir futbol örgütü olarak jeopolitik sorunları çözemez." diyerek sorumluluktan uzak bir açıklamaya daha imza attı.



Tüm bu gelişmelerin ardından I Grubu'nda 15 puanla lider durumdaki Norveç ile 9 puanla 3. sırada yer alan İsrail, 20 bin 179'u çocuk 67 bin 173 Filistinli'nin hayatını kaybettiği soykırımın gölgesinde cumartesi günü karşı karşıya gelecek.



Başkent Oslo'da maç günü kent merkezinde büyük bir protesto gösterisi bekleniyor. Stada yürüyecek protestocular, soykırıma tepkilerini maç saatine kadar sürdürmeyi planlıyor.