Mohamed Salah futbol dünyasını ikiye böldü, "Bir böceğin beyni var"
10.12.2025 14:45
NTV - Haber Merkezi
Mısırlı eski futbolcu Ahmed El Mohamady, Mohamed Salah hakkında eleştirilerde bulunan Jamie Carragher'a tepki gösterdi.
Mohamed Salah, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarla birlikte kulübü Liverpool'a tepki göstermiş ve teknik direktör Arne Slot'u suçlamıştı.
Mısırlı futbolcunun açıklamaları üzerine Liverpool, oyuncuyu kadro dışı bırakmıştı.
İngiliz eski futbolcu Jamie Carragher da teknik direktör Arne Slot'a olan desteğini dile getirmiş ve Salah'ı eleştirmişti.
Salah'ın Mısır Milli Takımı'ndan arkadaşı olan eski futbolcu Ahmed El Mohamady, Carragher'a cevap verdi.
"EVET, SEN REZALETSİN"
El Mohamady, açıklaması sırasında Carragher'a karşı sert sözler kullandı. Mısırlı oyuncu, "Evet, Jamie. Sen bir rezaletsin. Salah kendi hikayesini çok çalışarak yazdı. Chelsea'de de 'başarısız' olmadı. Sadece gereken şans verilmedi. İtalya'ya gitti, oradan da Liverpool'a gitti. Premier Lig'in bir efsanesi oldu. Aynı zamanda da Mısır tarihinin en iyi futbolcusu. Bize de takımda gereken desteği veriyor. Onun sayesinde tarihimizde ikinci kez Dünya Kupası'na katılıyoruz. Messi'nin seni eleştirmesine şaşırmamalı. Ronaldo'nun sana karşı tepkisiz kalmasına da. Mourinho'nun senin hakkında ortalama altı bir oyuncu demesine de." dedi.
Hull City ve Aston Villa gibi takımların formalarını giyen Ahmed El Mohamady, profesyonel futbol kariyerini 7 Ocak 2021 tarihinde noktalamıştı.
CARRAGHER NE DEMİŞTİ
Jamie Carragher, katıldığı bir TV programında Salah'ı Liverpool'u kamuoyunun önüne atmakla suçlamıştı. 47 yaşındaki eski futbolcu, "Bence yaptığı bir rezalet. Liverpool'u bir arabanın önüne atıyor. Liverpool ile birlikte birçok başarı kazandı, taraftarların sevgilisi haline geldi. Ama şunu hatırlaması lazım: Buraya gelmeden önce 'Chelsea'de başarısız olan adam' olarak biliniyordu. Söylediğim şeyler asla bireysel olarak algılanmamalı. Ne kadar iyi bir oyuncu olursanız olun takım arkadaşlarınızın desteğine ihtiyacınız var. Teknik direktöre ve taraftarlara da saygı duymalısınız. Salah bunu hatırlamalı." demişti.
"SENDEN ÖZÜR DİLERİM"
Jamie Carragher, dün katıldığı programda ise Salah hakkındaki sözlerine açıklama getirdi. İngiliz yorumcu, "Salah, seni üzdüysem senden özür dilerim. Seni bir Liverpool oyuncusu olarak seviyorum. Ancak kendini sahada kanıtlamalısın." ifadelerini kullandı.
"SALAH'TA BİR BÖCEĞİN BEYNİ VAR"
Hollandalı eski futbolcu Marco van Basten, Mohamed Salah'ın son açıklamaları hakkında hakaretamiz ifadeler kullandı. 61 yaşındaki eski futbolcu, "Salah'ta bir böceğin beyni var. Bu şekilde davranırsan duyacağın şey bu olur. Geçen sezon iyi oynuyordu ama bu sezon berbat. Slot'u her zaman dürüst buldum. Tartışmaktan korkmuyor ve her şeyi direkt olarak söylüyor. Bir konuda bilgisi olmadan yorum yapmıyor. Ancak Salah ona saldırıyor. Yaptığı davranış doğru değil." dedi.