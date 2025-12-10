Mohamed Salah futbol dünyasını ikiye böldü, "Bir böceğin beyni var"

CARRAGHER NE DEMİŞTİ

Jamie Carragher, katıldığı bir TV programında Salah'ı Liverpool'u kamuoyunun önüne atmakla suçlamıştı. 47 yaşındaki eski futbolcu, "Bence yaptığı bir rezalet. Liverpool'u bir arabanın önüne atıyor. Liverpool ile birlikte birçok başarı kazandı, taraftarların sevgilisi haline geldi. Ama şunu hatırlaması lazım: Buraya gelmeden önce 'Chelsea'de başarısız olan adam' olarak biliniyordu. Söylediğim şeyler asla bireysel olarak algılanmamalı. Ne kadar iyi bir oyuncu olursanız olun takım arkadaşlarınızın desteğine ihtiyacınız var. Teknik direktöre ve taraftarlara da saygı duymalısınız. Salah bunu hatırlamalı." demişti.

"SENDEN ÖZÜR DİLERİM"

Jamie Carragher, dün katıldığı programda ise Salah hakkındaki sözlerine açıklama getirdi. İngiliz yorumcu, "Salah, seni üzdüysem senden özür dilerim. Seni bir Liverpool oyuncusu olarak seviyorum. Ancak kendini sahada kanıtlamalısın." ifadelerini kullandı.

"SALAH'TA BİR BÖCEĞİN BEYNİ VAR"

Hollandalı eski futbolcu Marco van Basten, Mohamed Salah'ın son açıklamaları hakkında hakaretamiz ifadeler kullandı. 61 yaşındaki eski futbolcu, "Salah'ta bir böceğin beyni var. Bu şekilde davranırsan duyacağın şey bu olur. Geçen sezon iyi oynuyordu ama bu sezon berbat. Slot'u her zaman dürüst buldum. Tartışmaktan korkmuyor ve her şeyi direkt olarak söylüyor. Bir konuda bilgisi olmadan yorum yapmıyor. Ancak Salah ona saldırıyor. Yaptığı davranış doğru değil." dedi.