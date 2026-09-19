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Mohamed Salah resitali. Trabzonspor, Galatasaray'ı farklı mağlup etti

19.09.2026 18:57

Son Güncelleme: 19.09.2026 22:13

Mohamed Salah resitali. Trabzonspor, Galatasaray'ı farklı mağlup etti
Anadolu Ajansı

Trabzonsporlu Mohamed Salah ve Ernest Muçi'nin gol sevinci.

NTV - Haber Merkezi
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Trabzonspor, Mohamed Salah'ın hat-trick yaptığı maçta Galatasaray'ı farklı yendi.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

 

Papara Park'ta oynanan müsabaka, bordo-mavililerin 4-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

 

Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Noah Saviolo, 4, 44 ve 80. dakikalarda Mohamed Salah kaydetti.

 

İKİ KIRMIZI KART

 

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk 72. dakikada, Lesley Ugochukwu ise 87. dakikada kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

 

Bu skorun ardından son 3 maçta 2. galibiyetini alan Trabzonspor, puanını 10'a yükseltti ve 5. sırada yer buldu. 5 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Galatasaray ise 13 puan ve maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü.

 

Trabzonspor, milli ara sonrası Süper Lig'de Samsunspor deplasmanına çıkacak. Galatasaray ise Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

21:49
BİR KIRMIZI KART DAHA
87. Dakika: Galatasaray 10 kişi kaldı. Sarı-kırmızılılarda Lesley Ugochukwu, direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
21:44
SALAH'TAN HAT-TRICK, 4-0
80. Dakika: Trabzonspor farkı 4'e yükseltti. Hızlı hücum fırsatı yakalayan bordo-mavililerde ilk goldeki gibi savunma arkasına sarkan Mohamed Salah, ceza sahasına kadar girerek plase vuruşunu yaptı ve skoru 4-0'a getirdi.
21:34
KIRMIZI KART
72. Dakika: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
Anadolu Ajansı
21:13
SALLAI VURDU, ONANA ÇELDİ
50. Dakika: İkinci devrenin ilk tehlikesi Galatasaray'dan. Rakip kaleye yüklenen sarı-kırmızılılarda ceza sahası dışında topla buluşan Sallai'nin sert şutunu kaleci Onana kornere çeldi.
21:07
İKİNCİ DEVRE BAŞLADI, DEĞİŞİKLİK
Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı. Galatasaray'da Deniz Gül'ün yerine Barış Alper Yılmaz oyuna dahil oldu.
Anadolu Ajansı
20:44
SALAH'IN 2, TRABZONSPOR'UN 3. GOLÜ
44. Dakika: Trabzonspor 3. golü buldu. Baskıyla kazanılan topu ceza sahasına getiren Dju, hemen yanındaki Salah'ı gördü. Mısırlı yıldızın şutu ağlarla buluştu ve skor 3-0'a geldi.
Anadolu Ajansı
20:44
GOL İPTAL EDİLDİ
43. Dakika: Trabzonspor'un golü iptal edildi. Muçi'nin pasıyla savunma arkasına hareketlenen Dju'nun vuruşu fileleri sarstı ancak gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
20:44
İNANILMAZ GOL KAÇTI
42. Dakika: İnanılmaz gol kaçtı. Sol kanattan gelişen atakta Muçi'nin içeri çevirdiği topa kale ağzında tek vuruş yapmak isteyen Dju'nun şutu auta gitti.
20:40
FARK 2'YE ÇIKTI
39. Dakika: Trabzonspor farkı 2'ye yükseltti. Sağ kanatta hareketlenen Mohamed Salah'ın diğer kanada yerden gönderdiği topa şık bir vuruş yapan Saviolo'nun şutu fileleri sarstı ve skor 2-0 oldu.
Resmi Kurum
20:36
DİREKTEN DÖNDÜ
36. Dakika: Galatasaray bir kez daha etkili geldi. Sol kanattan hareketlenen Jakobs, rakibinin sağından atıp solundan geçti ve ceza sahasına girdi. Deneyimli futbolcunun çaprazdan sert şutu kaleci Onana'nın temasıyla direkten oyun alanına geri döndü.
20:36
ÇİZGİDEN ÇIKTI
35. Dakika: Galatasaray gole çok yaklaştı. Kazanılan kornerde ceza sahasına yapılan ortaya yükselen Deniz'in kafa vuruşunu Dju çizgiden çıkardı.
20:21
GALATASARAY ETKİLİ GELDİ
21. Dakika: Galatasaray tehlikesi. Ceza yayı üzerinde topla buluşan Sane'nin Nwaiwu'ya çalımı sonrasında yaptığı vuruş az farkla dışarı gitti.
20:10
NET GOL KAÇTI
9. Dakika: Trabzonspor ikinci gole çok yaklaştı. Pina'nın pasıyla yay üzerinde buluşan Salah, çalımla rakibini eksiltti ve vuruşunu yaptı. Mısırlı yıldızın şutu direğin yanından az farkla auta gitti.
20:04
MAÇ GOLLE BAŞLADI
4. Dakika: Trabzonspor öne geçti. Hızlı hücum fırsatını yakalayan bordo-mavililerde Mohamed Salah, karşı karşıya pozisyonda Uğurcan'ı mağlup etti ve skoru 1-0'a getirdi.
Resmi Kurum
20:00
İLK DÜDÜK ÇALDI
Trabzonspor-Galatasaray maçı başladı.
Anadolu Ajansı
19:41
REİS: "SAHADA GÖRECEĞİZ"
Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis: "Çok kısa zamandan bahsediyoruz, 2 antrenman yapabildik. Çok tecrübeli oyuncularımız var, iyi oyuncularımız var. Sahada bir olmamız, tek bir bütün gibi hareket etmeliyiz. Hücumda savunmada beraber olmalıyız. Hem çalıştık hem konuştuk neler yapabileceğimiz üzerine. Bunu sahada göreceğiz."
Anadolu Ajansı
19:33
BURUK: "ANALİZ ETMEKTE ZORLANDIĞIMIZ YERLER OLDU"
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: "Thomas Reis'e hoş geldin diyorum. Zor bir maç, zor bir deplasman. Özellikle herkes hem bizim hem Trabzonspor'un kadrosunu merak ediyordu. Yeni hoca gelişiyle soru işaretleri daha fazlaydı bizim için. Hangi 11'le başlayacaklar, nasıl oyun kuracaklar bilinmezdi. Bireysel olarak analiz ettik, analiz etmekte zorlandığımız yerler oldu. Bulgaristan'da nasıl oynattığına baktık. Kaliteli bir kadroya sahipler. Daha geçiş oyuncularıyla oynamaya çalışacaklar, 11'den bunu görüyoruz. Dju'nun forvet oynaması hem savunma arkası koşu yapabilen hem bağlantı oyunu oynayabilen bir oyuncu. Salah bunu oynuyor. Muçi çok hareketli oynuyor. Rakibimizin aşağı yukarı bireysel olarak neler yapabileceğini biliyoruz."
19:22
AKAYDİN: "HOCAMIZ ÇOK DİSİPLİNLİ"
Trabzonsporlu Samet Akaydin: "Kazanmayı çok istiyoruz. Trabzonspor'a yakışmayan sonuçlar aldık. Gerçekten çok olumlu hava var. Herkes kazanmayı çok istiyor. Bu maçı kazanıp milli araya moralli girmek, taraftarımıza hediye etmek istiyoruz. Hocamız çok disiplinli çalışıyor. Bunu bize ilk günden hissettirdi. Antrenmanda çalışma tempomuz arttı, kıran kırana çalışıyoruz."
19:19
YILMAZ: "YEDEK KALMAM HİÇ ÖNEMLİ DEĞİL"
Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz: "Umuyorum güzel bir derbi izlettiririz. Gerçekten çok iyi hazırlandık, buraya kazanmaya geldik. Buraya lider geldik, milli araya da lider girmek ve devam etmek istiyoruz. Yedek kalmam hiç önemli değil. Burada hocamın kararına saygı duyuyorum, duymak zorundayız. Bireysel hedeflerden önce takım hedefleri geliyor. 4 senedir şampiyon oluyoruz, bu sene de şampiyon olmak ve tarihe geçmek istiyoruz. Bunun için emek veriyoruz."
Anadolu Ajansı
18:56
İLK 11'LER
Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Nwaiwu, Mustafa, Fabinho, Melih, Muç,, Salah, Saviolo, Dju. Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus, Sane, Leao, Deniz Gül.

REIS'TAN 3 DEĞİŞİKLİK

 

Trabzonspor, yeni teknik direktörü Thomas Reis yönetimindeki ilk karşılaşmasında ilk 11'de 3 oyuncu değişikliği ile sahaya çıktı.

 

Bordo-mavili takım ile perşembe günü sözleşme imzalayarak ilk antrenmanına çıkan Thomas Reis, 2 günlük sürenin ardından Galatasaray maçında takımın başında yer alırken, geçen hafta 1-0 kaybedilen Konyaspor maçının ilk 11'ine göre sürpriz değişiklikler yaptı.

 

Karadeniz ekibinin yeni teknik adamı, geçen sezon gol kralı olan ancak sezona iyi başlayamayan Onuachu'yu yedek kulübesinde oturturken bu oyuncunun yerine Dju'ya görev verdi. Thomas Reis, orta alanda Ozan Tufan'ın yerine Melih Kabasakal'ı tercih ederken Aral Şimşir'in yerine de Saviolo'yu sahaya sürdü.

 

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Okay Yokuşlu ve Malinovskyi'nin yanı sıra tedavileri tamamlanan ancak tam olarak hazır hale gelmeyen Folcarelli ve Batagov, kadroda yer almadı.

 

Bordo-mavili takım, karşılaşmaya Onana, Pina, Savic, Nwaiwu, Mustafa Eskihellaç, Melih Kabasakal, Fabinho, Muçi, Salah, Saviolo, Dju 11'i ile sahaya çıktı.

 

GALATASARAY'DA 2 DEĞİŞİKLİK

 

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ilk 11'de 2 değişiklik yaptı.

 

Sarı-kırmızılı takımın teknik adamı, geçen hafta 1-0 kazandıkları Kocaelispor maçının ilk 11'ine göre savunmanın solunda Eren Elmalı'nın yerine Jakobs'a görev verdi.

 

Buruk, hücum hattında ise Barış Alper Yılmaz'ı yedek kulübesine çekerken Sane'yi sahaya sürdü.

 

İstanbul temsilcisinde tedavilerine devam edilen Mario Lemina, Wilfried Singo ve Victor Osimhen ile son antrenmanda aşil tendonunda ağrı hisseden Kaan Ayhan, maç kadrosunda yer almadı.

 

Konuk takım sahaya Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus Akgün, Sane, Leao ve Deniz Gül 11'iyle mücadele etti.

 

TARAFTARLAR STADI DOLDURDU

 

Trabzonspor taraftarları ilk 5 haftada 7 puan toplayarak lige arzu ettiği başlangıcı yapamayan takımlarını yalnız bırakmadı.

 

Karşılaşmanın biletlerini tüketen taraftarlar, tribünlerin kendilerine ait bölümlerinin tamamını doldurdu. Misafir takım tribününde de dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, takımlarını Trabzon deplasmanında yalnız bırakmadı.

 

KANSERİ YENEN ELA İÇİN BALON BIRAKILDI

 

Kanseri yenerek bu zorlu süreci başarıyla geride bırakan minik Ela’nın hayalini gerçekleştirmek amacıyla, Biriniz Bin Olsun Derneğinin katkılarıyla anlamlı bir etkinlik düzenlendi.

 

Karşılaşma öncesi Papara Park’ta düzenlenen etkinlikte, minik Ela’nın hayali için balonlar gökyüzüne bırakıldı.

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