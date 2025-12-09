Mohamed Salah'a "Fenerbahçe'ye gel" çağrısı! Eski başkan adayı fitili ateşledi

İngiltere Premier Lig devi Liverpool'da Mohamed Salah krizi baş gösterdi.

Teknik direktör Arne Slot'un 3-3 biten Leeds United maçında yedek kulübesinde beklettiği ve Şampiyonlar Ligi'ndeki Inter maçının kadrosuna dahil etmediği Mısırlı yıldız, Hollandalı çalıştırı ile kulübe ateş püskürmüştü.

“İNANAMIYORUM, BU KULÜPTE BİRİ BENİ İSTEMİYOR”

Deneyimli futbolcu, "İnanamıyorum, çok büyük hayal kırıklığına uğradım. Bu kulüp için çok şey yaptım, bunu yıllar içinde, özellikle de geçen sezon herkes gördü. Yedek kulübesinde oturmamın nedenini bilmiyorum. Sanki kulüp beni otobüsün altına atmış gibi hissediyorum. Daha önce defalarca söyledim, Arne Slot ile aram iyiydi, bir anda ilişkimiz bozuldu, nedenini bilmiyorum. Bana öyle geliyor ki biri beni kulüpte istemiyor. Kulüp bana yaz boyunca birçok vaatte bulundu ancak şu ana kadar hiçbiri yerine getirilmedi!" ifadelerini kullanarak Liverpool günlerinin sonuna geldiğinin işaretini vermişti.