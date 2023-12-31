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Mohammed Elneny transferinde Türk derbisi

Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Mohammed Elneny için Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un transfer yarışına girdiği kaydedildi.

Mohammed Elneny transferinde Türk derbisi

'ta 2019-20 sezonunda kiralık olarak forma giyen Mohammed Elneny'nin talipleri artıyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Mısırlı futbolcuyu Beşiktaş, ve kadrosuna katmak istiyor.

Ayrıca bu sezon Arsenal formasıyla yalnızca 4 maçta forma giyen Elneny'nin peşinde Suudi kulüplerinde olduğu kaydedildi.

Haziran 2024'te sözleşmesi sona erecek Mohammed Elneny, Beşiktaş formasıyla çıktığı 36 resmi maçta 1 gol atıp 4 asist kaydetmişti.

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