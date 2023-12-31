Mohammed Elneny transferinde Türk derbisi

Beşiktaş'ta 2019-20 sezonunda kiralık olarak forma giyen Mohammed Elneny'nin talipleri artıyor.
Fabrizio Romano'nun haberine göre, Mısırlı futbolcuyu Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor kadrosuna katmak istiyor.
Ayrıca bu sezon Arsenal formasıyla yalnızca 4 maçta forma giyen Elneny'nin peşinde Suudi kulüplerinde olduğu kaydedildi.
Haziran 2024'te sözleşmesi sona erecek Mohammed Elneny, Beşiktaş formasıyla çıktığı 36 resmi maçta 1 gol atıp 4 asist kaydetmişti.
- Etiketler :
- Haberler -
- Süper Lig
- Spor
- Trabzonspor
- Futbol
- Galatasaray
- Spor&Skor
- Beşiktaş