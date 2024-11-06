Mohammed Salah için Suudi Arabistan iddiası

Liverpool ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ve henüz kontratını yenilemeyen Mohammed Salah'ın geleceği merak konusu oldu.

Mirror'ın haberine göre, Suudi Arabistan şampiyonu Al-Hilal'in Mohamed Salah'ı önümüzdeki yaz düzenlenecek Dünya Kulüpler Kupası öncesinde kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

TEKLİFİ REDDETMİŞLERDİ

Bir başka Suudi ekibi Al Ittihad, Mısırlı yıldız oyuncu için 179 milyon euroluk bir teklifte bulunmuştu. Ancak Merseyside ekibi bu teklifi reddetmişti.

O zamandan beri Salah 2024-25 sezonunun Liverpool'daki son sezonu olacağını birçok kez dile getirdi.

Cumartesi günü, Liverpool'un Brighton'a karşı evinde aldığı 2-1'lik galibiyette galibiyet golünü attıktan sonra, forvet oyuncusu sosyal medyada şifreli bir mesaj yayınladı.

"ASLA UNUTMAYACAĞIM"

Salah, "Bu kulübün ait olduğu yer masanın üstüdür. Daha azı değil. Tüm takımlar maç kazanır ama sonunda sadece bir şampiyon vardır.Biz de bunu istiyoruz. Dün geceki desteğiniz için teşekkür ederim. Ne olursa olsun, Anfield'da gol atmanın nasıl bir his olduğunu asla unutmayacağım." diye yazdı.

Al-Hilal'in 15 Haziran'da yeni düzenlenecek olan Dünya Kulüpler Kupası başlamadan önce Salah'la karlı bir anlaşma imzalama planları yaptığını bildirdi.