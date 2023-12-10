Mohammed Salah Premier Lig tarihine geçti

Liverpool'un Crystal Palace'ı 2-1 mağlup ettiği mücadelede takımının ilk golünü kaydeden Mohammed Salah, Premier Lig'deki 150. golünü attı.

Böylelikle Mısırlı futbolcu tüm zamanların en golcü 10 oyuncu listesinde Michael Owen'la beraber 10. sıranın sahibi oldu.

İLK PREMİER LİG SEZONUNDA 32 GOL

Salah, 2017-18 sezonunda Liverpool ile ilk sezonunu 38 maçta toplam 32 golle tamamladı ve bu, maç başına 0,84 gol ortalamasıyla hem rakam hem de ortalama olarak şu ana kadarki en iyi rekoru oldu.



Salah 2018-19'da 38 Premier Lig maçında 22 gol atarken, 2019-20 sezonunda 34 maçta 19 gol attı.

2020-21'de Mısırlı futbolcu 37 maçta 22 golle sezonu tamamlarken, 2021-22 döneminde katkısı 35 maçta 23'e yükseldi.

Salah, 2022-23 sezonunda ise 38 maçta 19 kez fileleri havalandırdı



TÜM ZAMANLARIN EN ÇOK GOL ATAN OYUNCULARI LİSTESİNDE 10. SIRADA



Mohamed Salah, attığı 150 golle 'Premier Lig döneminde' (1992-93 sezonundan günümüze kadar) İngiltere şampiyonasında en çok gol atan 10 oyuncudan biri oldu.

Listede 10. sırada yer alan Afrikalı oyuncu, gollerinin çoğunu Liverpool formasıyla atmış olan Michael Owen'ı yakaladı.

İşte Premier Lig'de tüm zamanlarda en çok gol atan 11 oyuncu;





Alan Shearer - 260 gol



Harry Kane - 213 gol



Wayne Rooney - 208 gol



Andy Cole - 187 gol



Sergio Agüero - 184 gol



Frank Lampard 177 gol



Thierry Henry - 175 gol



Jermain Defoe - 163 gol



Robbie Fowler - 132 gol



Mohammed Salah - 150 gol



Michael Owen - 150 gol



