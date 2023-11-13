Monaco - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 8. haftasında deplasmanda Fransa'nın Monaco ekibiyle karşı karşıya gelecek.
EuroLeague'de 3 galibiyet ve 4 mağlubiyeti olan Anadolu Efes, averajla 13. sırada yer alıyor. Monaco ise 5 galibiyet ve 2 yenilgiyle 4. sırada bulunuyor.
AVRUPA KUPALARINDA 809. RANDEVU
Anadolu Efes, Monaco müsabakasıyla Avrupa kupalarındaki 809. maçına çıkacak.
Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 808 karşılaşmada 458 galibiyet ve 350 yenilgi yaşadı.
EUROLEAGUE'DE 561. MÜCADELE
Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 561. maçını oynayacak.
Avrupa basketbolunun en büyük organizasyonunda 301 galibiyet elde eden lacivert-beyazlı ekip, 259 kez rakiplerine mağlup oldu.
MONACO - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Monaco - Anadolu Efes mücadelesi TSİ 21.00'da başlayacak.
Gaston Medecin Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, S Sport Plus ve S Sport 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.
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