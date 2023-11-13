Monaco-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 8. haftasında 14 Kasım Salı akşamı deplasmanda Fransa'nın Monaco ekibiyle karşı karşıya gelecek. Basketbolseverler ise bu kritik mücadelenin yayıncı kanalı ve saatine odaklandı. İşte, Monaco-Anadolu Efes maçı hakkında bilgiler...



ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Monaco-Anadolu Efes maçı 14 Kasım Salı akşamı yapılacak.



Gaston Medecin Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 21.00'de başlayacak.



Karşılaşma beIN SPORTS'ta yayınlanacak.



AVRUPA KUPALARINDA 809'UNCU RANDEVU



Anadolu Efes, Monaco müsabakasıyla Avrupa kupalarındaki 809. maçına çıkacak.



Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 808 karşılaşmada 458 galibiyet ve 350 yenilgi yaşadı.



Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 561. maçını oynayacak. Avrupa basketbolunun en büyük organizasyonunda 301 galibiyet elde eden lacivert-beyazlı ekip, 259 kez rakiplerine mağlup oldu.

